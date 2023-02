Pluz Care: Wiedner Start-Up expandiert

Was als einfache Idee begann, ist mittlerweile ein Erfolgsrezept, das sich nach Wien auch in Graz wiederfindet. Das Unternehmen Pluz Care aus der Wiedner Mommsengasse setzt dabei auf einfache Bedienung und unkomplizierte Bestellung.

Klima-Neutral

Pluz Care hat im Früh­jahr 2022 damit begonnen, Arznei­mittel und Apothekenprodukte in Wien ­innerhalb von nur 60 Minuten zuzustellen. Mittlerweile gibt’s in der Bundeshauptstadt acht lokale Partnerapo­theken und tausende zufriedene Kundinnen und Kunden. Bestellt wird dabei aus den unterschiedlichsten Gründen: Krankheit, Quarantäne, Immobilität oder einfach fehlende Zeit, in die Apotheke zu gehen. Die ­Zustellung erfolgt klimaneutral mit dem Fahrrad.

„Uns ist es wichtig, so vielen Menschen wie möglich zu helfen und niemanden auszuschließen. Vor allem für ältere Personen und Leute, die digital nicht so affin sind, ist es oft einfacher zu telefonieren, statt online zu bestellen. Deshalb haben wir unser Angebot vor kurzem erweitert und bieten jetzt auch die Möglichkeit, Medikamente per Telefon zu bestellen, um wirklich alle Menschen zu erreichen“, so Martina Egger (CEO). Infos unter: www.pluz.care