Kinderbetreuung: Freie Plätze für Kids!

Kinderbetreuung wird immer wichtiger. Gerade für berufstätige Eltern ist eine verläss­liche und leistbare Kinderbetreuung essentiell. Die Kinderfreunde-Kindergärten und Horte in Margareten haben noch freie Plätze für Kinder ­ab einem Jahr.

Raum & Zeit

Zeit, Geborgenheit und Liebe erhalten Kinder vom ersten Tag an von ihren Eltern. Bildung, Begleitung und Förderung durch liebevolle, kompetente Zuwendung steuern die Pädagoginnen und Pädagogen in den Kindergärten und Horten der ­Kinderfreunde bei. Oberstes Ziel dabei ist, jedem Kind Wärme, Raum und Zuwendung für eine gute Entwicklung in seinem individuellen Tempo zu bieten. In allen Häusern wird nach dem Kinderfreunde-­Kinderschutzkonzept gearbeitet. Die Bildungspartnerschaft mit den Eltern umfasst kostenlose Erziehungsberatung und Entwicklungsbegleitung, eine ­informative mehrsprachige ­Eltern-App, jährliche Entwicklungsgespräche und Elternbildungsangebote.

Informationen

Weitere Informationen zu den freien Plätzen gibt es unter der Nummer 01/401 25-20149 (Mo.–Do., 9–15 Uhr, sowie Fr., 9–15 Uhr) bzw. per Mail an: kdg.hotline@wien.kinderfreunde.at