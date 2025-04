Rahlgasse blüht auf: Jugendliche schaffen grüne Auszeit-Oase

In der Rahlgasse in Mariahilf ist ein neuer Lern- und Pausenort für Schüler und die Nachbarschaft entstanden. Möglich gemacht wurde dieses Projekt durch das Wiener Klimateam – mit Unterstützung vieler engagierter Partner und der Ideen der jungen Generation.

Was sich viele lange gewünscht haben, ist nun Wirklichkeit: weniger Verkehr, mehr Grün und mehr Raum zum Verweilen vor der Schule. Im Rahmen des Wiener Klimateams entwickelten Schüler, Lehrer und Nachbarn gemeinsam ein Konzept für eine grüne Lebensoase. Ende 2023 wählte eine Bürgerjury dieses Projekt aus sieben Ideen in Mariahilf zur Umsetzung aus.

GUSTAV bringt Leben und Schatten

In den Osterferien wurde das Parklet mit viel Einsatz und Freude errichtet. Die Holzkonstruktion trägt den Namen GUSTAV – eine Abkürzung für Gender, Umwelt, Soziales und Treffpunkt anstatt Verkehr. Rankpflanzen bieten künftig natürlichen Schatten, und die Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Bei Bedarf wird die Begrünung weiter ausgebaut.

Förderung von Umweltbewusstsein

Markus Rumelhart, Bezirksvorsteher von Mariahilf, hebt hervor: „Mit dem Parklet schaffen wir nicht nur einen neuen Raum für Begegnungen, sondern fördern auch das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz.“

Feierlicher Auftakt

Am 25. April wurde das Projekt mit einem kleinen Fest eröffnet. Aktionen wie eine Seifenblasenstation, Balanciermöglichkeiten und ein Treibhausspiel begeisterten Groß und Klein. Sabrina Halkic, Geschäftsführerin der Lokalen Agenda 21 Wien, freut sich: „Das Parklet in der Rahlgasse zeigt, was möglich ist, wenn in Wien gemeinsam an einem Strang gezogen wird.“

Blick in die Zukunft

Auch die Zukunft der Rahlgasse bleibt spannend: 2027/28 werden Fernwärmeleitungen verlegt. Danach wird die Oberfläche nachhaltig neu gestaltet.

Klimaschutz im Grätzl

Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie gemeinschaftliches Engagement die Lebensqualität steigern kann. Mit Unterstützung des Wiener Klimateams und Partnern wie Greenlab, der Lokalen Agenda 21 und der Stadt Wien ist eine grüne Oase mitten in der Stadt entstanden – offen für alle, die eine Pause brauchen.