511 Millionen Fahrgäste bringen Rekordjahr für ÖBB

Die ÖBB haben im Jahr 2024 einen historischen Fahrgastrekord aufgestellt: Erstmals nutzten mehr als eine halbe Milliarde Menschen die Busse und Bahnen des Unternehmens. Damit setzte sich der Trend zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Österreich weiter fort.

Im vergangenen Jahr beförderten die ÖBB über 511 Millionen Fahrgäste – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 494 Millionen im Jahr 2023. ÖBB-CEO Andreas Matthä sieht darin eine klare Bestätigung für den Ausbau des Angebots:

„Der Fahrgastrekord mit mehr als 511 Millionen Reisenden bei den ÖBB zeigt deutlich, der Trend zu Bus & Bahn hält weiter an. Deswegen bauen wir unser Angebot konsequent aus und investieren bis 2030 die Rekordsumme von über 6,1 Milliarden Euro in neue und moderne Züge. Insgesamt rund 330 neue Züge kommen auf Schiene.“

Nahverkehr wächst um 10 %

Besonders stark legte der Nahverkehr zu: 2024 nutzten rund 254,3 Millionen Menschen Busse und Regionalzüge der ÖBB, ein Anstieg von etwa 10 % gegenüber dem Vorjahr. Als Hauptgründe für diese Entwicklung nennt die ÖBB die abnehmende Homeoffice-Nutzung sowie eine verstärkte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Freizeit- und Ausflugsfahrten.

Stabiler Fernverkehr mit langfristigem Wachstum

Der Fernverkehr blieb 2024 mit 46 Millionen Fahrgästen auf dem Niveau von 2023 – trotz wetterbedingter Einschränkungen im Herbst. Im langfristigen Vergleich zeigt sich jedoch ein deutlicher Trend: Gegenüber 2019 beträgt das Plus 7,8 Millionen Fahrgäste, was einem Wachstum von über 20 % in fünf Jahren entspricht. Auch der grenzüberschreitende Verkehr verzeichnet weiterhin eine steigende Nachfrage.

Nachtzüge immer beliebter

Ein besonders starkes Wachstum zeigt sich im Nachtverkehr. 2024 reisten mehr als 1,5 Millionen Fahrgäste mit den Nightjets der ÖBB. Die Einführung neuer, moderner Nachtzüge sorgte für eine steigende Nachfrage. Aktuell sind die neuen Nightjets unter anderem auf den Strecken Wien – Hamburg, Innsbruck – Hamburg, Wien – Bregenz und Wien – Rom unterwegs.