„Park der Artenvielfalt” nimmt konkrete Formen an

In der Donaustadt entsteht ein einzigartiger Stadtteilpark: Der „Park der Artenvielfalt“ soll nicht nur ein Erholungsraum für Bewohner*innen werden, sondern auch neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere schaffen. Nach dem Spatenstich im letzten Sommer ist das Projekt nun in der Umsetzungsphase – und nimmt bereits sichtbare Formen an.

Ein Park für Mensch und Natur

Mit einer Fläche von 11 Hektar wird der neue Park östlich des Badeteichs Hirschstetten einer der größten Grünflächen Wiens. Neben Spazierwegen, Entspannungszonen und Spielmöglichkeiten wird er vor allem eines sein: ein Hotspot für Biodiversität.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky hebt die Besonderheit des Parks hervor:

„Mit diesem Stadtteilpark bekommt Wien einen weiträumigen neuen Park, der nicht nur eine wichtige Rolle als Erholungsraum spielt, sondern sich als erster Biodiversitäts-Park ganz bewusst und zentral dem Thema Wahrung und Entfaltung urbaner Artenvielfalt verschreibt.“Damit setzt Wien ein starkes Zeichen für nachhaltige Stadtentwicklung.

Kreislaufwirtschaft: Erdreich aus Baustellen für die Parkgestaltung

Besonders innovativ ist die nachhaltige Modellierung des Geländes: Statt neues Material anzuliefern, wird Erdreich von nahegelegenen Baustellen im Bereich der Berresgasse wiederverwendet.

„Damit ist der Kreislauf gewahrt und das Erdreich findet eine neue wichtige Funktion in der Verbesserung der Biodiversität – ganz im Sinne einer Stadt der kurzen Transportwege“, erklärt Czernohorszky.

Vielfalt statt Einheitsgrün

Im „Park der Artenvielfalt“ wird es zahlreiche ökologische Zonen geben, die sowohl Menschen als auch Tieren zugutekommen: