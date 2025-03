Bears in the Park: Simmerings kreativer Puls

Mit dem im Vorjahr eröffneten Kulturankerzentrum „Bears in the Park“ erstrahlt Simmering als lebendiger Hotspot für Kunst und Kultur. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler besichtigen den innovativen Ort, der Künstlern vielfältige Räume zum Tanzen, Proben, Experimentieren und Austauschen bietet.

Simmering hat mit dem Kulturankerzentrum „Bears in the Park“ einen neuen Anlaufpunkt für kreative Köpfe eröffnet. Der Ort vereint Tanzstudios, ein Atelier, einen Experimentierraum sowie Gemeinschaftsflächen und bietet somit optimale Bedingungen für Kunstschaffende, um Ideen zu entwickeln, sich auszuprobieren und in interdisziplinären Projekten zusammenzuarbeiten. Die Initiative unterstreicht den Anspruch, Kultur als festen Bestandteil des urbanen Lebensraums zu etablieren und die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen sichtbar zu machen.

Ein Zentrum für kreative Vielfalt

Das Zentrum ist weit mehr als nur ein Ort zum Arbeiten. Es ist ein Raum, in dem sich unterschiedlichste Künstler treffen, vernetzen und inspirieren lassen. Die Einrichtung richtet sich an alle, die den kreativen Austausch suchen – von aufstrebenden Nachwuchstalenten bis zu etablierten Künstlern. Durch flexible Raumkonzepte und moderne Studios bietet sich eine Plattform, die Experimente und innovative Ansätze fördert. Die interdisziplinäre Ausrichtung des Zentrums ermöglicht es, Tanz, bildende Kunst, Musik und andere kreative Disziplinen unter einem Dach zu vereinen.

Ein Ort der Begegnung und Inspiration

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart betont: „Kulturelle Angebote sind ein wichtiger Bestandteil eines lebendigen Bezirks. Ich freue mich sehr, dass Simmering mit einem Ankerzentrum bereichert wurde. Es ist ein Ort, der Kreativität fördert und Menschen zusammenbringt”. Dieser Gedanke spiegelt sich in jeder Ecke des neuen Zentrums wider. Gemeinsame Proben, Workshops und Veranstaltungen stärken die künstlerische Gemeinschaft. Und auch das kulturelle Miteinander im Bezirk festigt sich. Der regelmäßige Austausch fördert das Verständnis zwischen unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen, was letztlich zu einer nachhaltig positiven Entwicklung des Stadtteils beiträgt.

Stärkung des Kulturstandorts Simmering

Mit der Eröffnung des Kulturankerzentrums setzt Simmering ein klares Zeichen. Hier wird Kultur gelebt und weiterentwickelt. Das neue Angebot macht den Bezirk noch attraktiver für Kunstschaffende und Kulturliebhaber und trägt zur Steigerung des kulturellen Angebots in Wien bei. Die strategische Bedeutung eines solchen Zentrums liegt in der Förderung von Vielfalt, Kreativität und kultureller Teilhabe. Aspekte, die auch über den 11. Bezirk hinaus Wirkung zeigen. „Bears in the Park“ verspricht, sich zu einem inspirierenden Anlaufpunkt zu entwickeln. Einer, der nicht nur lokale Künstler unterstützt, sondern auch das Stadtbild Simmerings nachhaltig prägt.

bearsinthepark.org