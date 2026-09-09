Der Prater lädt zum großen Geburtstagsfest

Der Wurstelprater feiert seinen 260. Geburtstag – und ganz Wien ist eingeladen.

Von 18. bis 20. September 2026 wartet ein großes Jubiläumsfest mit Führungen, Konzerten, Lesungen, Vergünstigungen und einem bunten Kinderprogramm. Der Eintritt ist frei.

260 Jahre Lebensfreude

Seit seiner Öffnung für die Allgemeinheit im Jahr 1766 begeistert der Prater Generationen von Wienerinnen und Wienern. Der runde Geburtstag wird nun drei Tage lang mit einem abwechslungsreichen Programm für kleine und große Gäste gefeiert.

„260 Jahre Prater sind 260 Jahre Lebensfreude. Diese Lebensfreude lassen wir bei unserem großen Jubiläumsfest hochleben.“

…laden Praterverbands-Präsidentin Silvia Lang und Vizepräsident Fredo Nemec zum Mitfeiern ein. Neben dem kostenlosen Festprogramm sorgen die zahlreichen Fahrgeschäfte, Attraktionen und Gastronomiebetriebe für das volle Pratervergnügen.

Vizebürgermeisterin Barbara Novak würdigt vor allem jene Menschen, die den Prater täglich mit Leben erfüllen: Hinter den Attraktionen und Lokalen stehen rund 80 Unternehmen mit ihren Familien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie seien das Herz dieses einzigartigen Wiener Wahrzeichens.

Auch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai hebt die besondere Bedeutung für die Leopoldstadt hervor:

„Der Prater ist weit mehr als eine bekannte Attraktion. Er ist ein wichtiger Teil der Identität der Leopoldstadt und aus unserem Bezirk nicht wegzudenken.“

Auftakt im Pratermuseum

Eröffnet wird das Jubiläumsfest am Freitag, 18. September, um 18 Uhr im Pratermuseum. Danach folgt eine musikalische Performance von und mit Gerald Schaaf, die dem 160-jährigen Wirken der Familie Schaaf im Prater gewidmet ist.

Die Kuratoren des Pratermuseums, Susanne Winkler und Werner Michael, erinnern an die historische Bedeutung des Ortes: Mit der Öffnung durch Kaiser Joseph II. wurde der Prater zu einem Vergnügungs- und Erholungsraum für alle Menschen – unabhängig von Herkunft und gesellschaftlicher Stellung.

Geschichte, Musik und Literatur

Am Samstag und Sonntag zeigen Führungen die vielen Facetten des Wurstelpraters. Dabei geht es unter anderem um waghalsige Prater-Frauen, historische Illusionen, „Venedig in Wien“, die Weltausstellung von 1873 und natürlich um die bewegte 260-jährige Geschichte des Vergnügungsparks.

Musikalischer Höhepunkt am Samstagabend ist das Konzert „PRATERLIEDER“ von Ernst Molden. Am Sonntag führt der Stummfilm „Pratermizzi“ aus dem Jahr 1926, begleitet von Live-Musik, zurück in die Vergangenheit. Im Restaurant Neuzeit werden zudem Texte bekannter Autorinnen und Autoren gelesen, die sich vom Prater inspirieren ließen.

Besonders persönliche Geschichten versprechen die „Behind the Scenes“-Spaziergänge. Dabei führen Schausteller selbst durch den Wurstelprater und erzählen von ihren Familien, ihren Betrieben und einem Leben, das seit Generationen eng mit diesem besonderen Ort verbunden ist.

Praterzauber für Kinder

Am Samstag und Sonntag gehört das Fest ab 11 Uhr ganz besonders den jüngsten Praterfans. Mit Unterstützung der Wien Holding gibt es eine Schnitzeljagd durch den Wurstelprater, Bastelstationen, Zauberworkshops und die Möglichkeit, an einer Teleskopstation die Sonne zu beobachten.

Am Sonntag stehen zusätzlich die Kinderführung „Mars, Mond oder Venedig“ sowie das gemeinsame Bauen und Starten von Wasserraketen mit dem Team des Planetariums Wien auf dem Programm. Für magische Momente sorgt an beiden Tagen die Familien-Zaubershow „Lachen, Staunen, Praterzauber“.

Der Eintritt zum Jubiläumsfest und das gesamte Rahmenprogramm sind kostenlos. Alle Programmpunkte und Uhrzeiten gibt es unter www.praterwien.com.