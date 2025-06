Schmuck, Service, Siegerin: Wiens beste Nachwuchsverkäufer:innen gekürt

Sie glänzen nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit Charme und Verkaufstalent: Beim Lehrlingswettbewerb „Junior Sales Champion 2025“ überzeugte Ilina Ederer als beste Nachwuchsverkäuferin Wiens. Gemeinsam mit den anderen Finalist:innen zeigt sie, wie vielfältig und chancenreich eine Lehre im Handel sein kann.

Ilina Ederer heißt Wiens beste Nachwuchsverkäuferin 2025. Die 21-Jährige lernt Einzelhandelskauffrau mit Schwerpunkt Uhren- und Juwelenberatung beim Juwelier Bucherer in der Innenstadt. Schmuck war für sie immer schon mehr als ein schönes Accessoire – jetzt ist es auch ihr Beruf. „Wenn jemand nach einem Kundengespräch glücklich rausgeht, das gefällt mir und macht mich stolz“, erzählt sie.

Dass sie Verkaufstalent und Fachwissen perfekt kombiniert, bewies sie beim Junior Sales Champion. Mit klarer Kommunikation, guter Beratung und echtem Einsatz überzeugte sie die Jury – und holte sich Platz 1.

Wer überzeugen will, muss mehr können

Beim Wettbewerb waren neben Produktwissen auch soziale Fähigkeiten gefragt. Gute Gesprächsführung, überzeugende Argumentation, Umgang mit schwierigen Kund:innen und auch Fremdsprachenkompetenz standen im Mittelpunkt.

13 Teilnehmer:innen traten an, drei schafften es aufs Podest. Zweiter wurde Daniel Steinhäusel, der seine Lehre im Kfz-Bereich macht. Platz drei ging an Tina Kern, ebenfalls angehende Schmuck-Expertin. Für alle gab es Preisgelder – und für die ersten beiden die Chance, Wien beim Bundesfinale in Salzburg zu vertreten.

Zukunft mit Perspektive

Für Handelsobfrau Margarete Gumprecht zeigt der Bewerb deutlich, welche Qualität die Lehrlingsausbildung im Handel hat: „Wir sind stolz auf unsere Lehrlinge und auch auf unsere Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen.“ Eine Lehre im Handel sei ein echtes Sprungbrett, um Karriere zu machen.

Die Zahlen sprechen für sich: In Wien gibt es mehr als 2.700 Lehrlinge im Handel – Tendenz steigend. Und mit Talenten wie Ilina, Daniel und Tina ist klar: Die Zukunft des Wiener Handels kann sich sehen lassen.

Bundesfinale in Salzburg wartet

Für Ilina Ederer geht es jetzt weiter zum Junior Sales Champion National. „Natürlich möchte ich auch dort gerne gewinnen“, sagt sie – doch genauso wichtig ist ihr, ihre Firma würdig zu vertreten. Mit dem, was sie beim Wiener Bewerb gezeigt hat, stehen die Chancen gut.