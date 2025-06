Sommer, Sonne, Zugticket: Mit den ÖBB quer durchs Land

Der Sommer wird günstig, flexibel und klimafreundlich – zumindest für alle unter 26 Jahren. Mit dem ÖBB Sommer-Ticket reisen junge Leute 30 Tage lang kreuz und quer durchs ganze Land. Einfach einsteigen und losfahren: Urlaub in Österreich war noch nie so unkompliziert.

Ab 16. Juni ist das ÖBB Sommer-Ticket erhältlich. Wer zwischen 6. und 25. Geburtstag ist, kann damit 30 Tage lang Bahn fahren, wann und wohin er oder sie will – vom Bodensee bis zum Neusiedler See. Den Starttermin kann man sich zwischen 28. Juni und 7. September frei aussuchen.

Alles, was man dafür braucht: ein ÖBB Konto und eine gültige ÖBB Vorteilscard Jugend. Für alle unter 20 kostet das Ticket 41 Euro, für alle zwischen 20 und 25 Jahren sind es 62 Euro. Kaufen kann man es bequem über die ÖBB App, online auf tickets.oebb.at oder an den ÖBB Ticketschaltern.

Klimafreundlich ans Ziel – so funktioniert’s

Das Sommer-Ticket gilt in der 2. Klasse in fast allen ÖBB-Zügen in Österreich – ausgenommen sind nur Nightjet- und EuroNight-Züge. Auch auf der Raab-Ödenburgerbahn und im Intercitybus zwischen Graz und Klagenfurt bist du damit unterwegs. Unter der Woche gilt das Ticket von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr früh des nächsten Tages, am Wochenende und an Feiertagen den ganzen Tag.

Wer mit dem Sommer-Ticket Fernzüge nutzen will, braucht an Freitagen, Samstagen, Sonntagen und Feiertagen unbedingt eine Sitzplatzreservierung. Für den Intercitybus ist die Reservierung immer Pflicht. Aber: Mit dem Sommer-Ticket gibt’s 50 Prozent Rabatt auf Reservierungen.

Flexibel unterwegs und nachhaltig reisen

Mit dem Sommer-Ticket lassen sich Österreichs Städte, Berge und Seen bequem entdecken. Statt Stau und Parkplatzsuche einfach im Zug entspannen und gleichzeitig das Klima schonen. Perfekt für alle, die diesen Sommer Abenteuer suchen – und dafür nicht erst ins Ausland müssen.

Alle Infos zum Ticket gibt’s unter: tickets.oebb.at