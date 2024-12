Schüler aus dem 13. Bezirk im Einsatz für Mutter Natur

„Ich freue mich, dass wieder so viele Schülerinnen und Schüler an dieser wichtigen Aktion teilgenommen haben. Diese schafft ein verantwortungsvolles Bewusstsein für die Wichtigkeit der Grünräume wie unseren Hörndlwald als Lebensraum für die vielen Tier- und Pflanzenarten und die damit einhergehende Lebensqualität für uns alle!“, so Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert bei der Überreichung der Urkunden an die Hietzinger Schüler.