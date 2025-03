Schulhof-Umgestaltung in Diehlgasse und Einsiedlergasse

Ab Sommer 2025 wird der gemeinsame Innenhof der Schulgebäude an der Diehlgasse 2 und der Einsiedlergasse 7 umgestaltet. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen der Umstellung der Diehlgasse auf eine schulische Tagesbetreuung und soll den Schülerinnen und Schülern ein modernes, kreatives Umfeld bieten.

Die Neugestaltung des Schulhofs hat das Ziel, eine flexiblere und abwechslungsreichere Nutzung des Außenbereichs zu ermöglichen. Dafür wird auf den bisherigen Asphaltbelag verzichtet und stattdessen ein Raum geschaffen, der sowohl für das Spielen als auch für das Lernen im Freien genutzt werden kann. Die Umgestaltung wird durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Abteilungen der Stadt Wien, darunter MA 19 (Architektur und Stadtgestaltung), MA 34 (Bau- und Gebäudemanagement) sowie MA 42 (Wiener Stadtgärten), realisiert.

Wichtige Highlights der Umgestaltung:

Freiluft-Lernen: Es werden Tisch-Bank-Kombinationen eingerichtet, die den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, auch draußen zu lernen und ihre Pausen kreativ zu gestalten.

Spiel- und Sportzonen: Moderne Spielgeräte und Sportanlagen, wie Basketballkörbe, Tischtennistische und eine „Buchstabenrolle“, fördern Bewegung und Teamarbeit.

Grünflächen: Weitere Begrünung durch Pflanzentröge und Beete wird zur Förderung der Biodiversität beitragen und das ökologische Bewusstsein der Kinder stärken.

Förderung von Inklusion und sozialer Integration

„Diese Umgestaltung ist mehr als nur eine bauliche Erneuerung“, so Bettina Emmerling, NEOS Wien Klubobfrau. „Sie zeigt unser klares Bekenntnis zu einer modernen, inklusiven Bildung. Wir möchten sicherstellen, dass alle Kinder von barrierefreien und naturnahen Lern- und Spielräumen profitieren.“

Andrea Trattnig, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Schulen, betont ebenfalls die Bedeutung der neuen Gestaltung: „Die Gestaltung der Innenhöfe ist essenziell für die körperliche und soziale Gesundheit der Schüler*innen. Es ist wichtig, dass Kinder miteinander spielen und sich kreativ entfalten können.“

Zukunftsinvestition für Margareten

Auch die Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic sieht in der Umgestaltung eine Investition in die Zukunft der Kinder in Margareten: „Mit der Umstellung der Diehlgasse zur Ganztagsschule und der Neugestaltung des Schulhofs schaffen wir einen inklusiven Raum für alle Kinder. Die barrierefreien Wege, sicheren Bodenbeläge und vielfältigen Spielmöglichkeiten kommen allen zugute.“