Platsch! Erstes Schulschluss-Rutschen in Neubau

Zeugnis in der Hand, Badezeug im Rucksack: So startet Neubau am 3. Juli in die großen Sommerferien.

Da heißt es: Anhalten! Auf in die Ferien! Am Freitag, 3. Juli, lädt der Kinderbezirk Neubau gemeinsam mit Bezirksvorsteher Markus Reiter zum Schulschluss-Rutschen am St.-Ulrichs-Platz ein.

Kostenlos und exklusiv

Bei der Premiere kann von 10 bis 14 Uhr über eine 75 Meter lange Wasserrutsche in die Tiefe geglitten werden – mitten im Bezirk wird für Abkühlung, Action und jede Menge Ferienlaune gesagt. Und das kostenlos und exklusiv für Kinder.

Ulrich & Erich dabei

Auch Ulrich & Erich sind dabei. Garantiert sind am 3. Juli stimmungsvolle Bilder, eine sommerliche Atmosphäre und viele strahlende Gesichter: “Wir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Kindern, Eltern, Lehrerinnen und Direktorinnen schwungvoll in die Sommerferien zu starten”, so der Bezirkschef.