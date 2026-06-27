Rathausplatz: Opern-Highlights unter freiem Himmel

Im Sommer 2026 präsentieren die Vereinigten Bühnen Wien ausgewählte Produktionen beim Film Festival auf dem Rathausplatz: „Der Prozess“, „Die Fledermaus“ und, für Kinder, „Wo die wilden Kerle wohnen“.

Unsere Stadt bietet einen Kulturgenuss unter freiem Himmel! Am 3. August steht „Der Prozess“ aus der Kammeroper auf dem Programm. Die Oper nach Franz Kafkas berühmtem Roman entstand in Zusammenarbeit mit der Neuen Oper Wien und wurde hundert Jahre nach Kafkas Tod neu interpretiert.

Top-Tipp: Fledermaus

Am 24. August folgt mit „Die Fledermaus“ ein weiterer Höhepunkt. Die Inszenierung von Stefan Herheim entstand für das Strauss-Jubiläumsjahr am historischen Uraufführungsort im Theater an der Wien und verbindet die berühmte Operette mit einer modernen Sichtweise.

Die wilden Kerle

Die Familienoper „Wo die wilden Kerle wohnen“ aus dem MusikTheater an der Wien (in der Halle E des MQ aufgeführt) steht am 28. August als Teil des Kinder Opern Festivals auf dem Programm.

Weitere Informationen zu den Film Festival-Terminen gibt es auf Filmfestival