Schulstart 2022: Keine Testpflicht an Wiens Schulen

Der Schulstart in Wien steht vor der Türe. Mit 5. September kehren die rund 240.000 Schülerinnen und Schüler wieder zurück in den Schulalltag. Die Stadt verzichtet – analog zu Restösterreich – vorerst auf verpflichtende PCR-Tests.

Vorbereitet auf alle Szenarien

Ziel sei es, den Schulalltag so unkompliziert wie möglich zu gestalten, ohne die Wachsamkeit gegenüber dem Virus zu verlieren. „Wir wollen so viel Freiheit wie möglich und so wenige Einschränkungen wie notwendig in den Wiener Schulen. Nach zwei Jahren von vielen Entbehrungen im Schulbereich lässt es das aktuelle Infektionsgeschehen zu, weitestgehend normalen Unterricht an den Wiener Schulen zu gewährleisten,“ so der Wiener Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Man sei aber auf alle Szenerien, wie etwa einer neuen Virusvariante oder einer höheren Zahl an CoV-Infizierten vorbereitet und kann rasch auf ein PCR-Testsystem zurückgreifen, so dies notwendig sein sollte.

Infizierte Lehrer müssen zu Hause bleiben

In Wiener Pflichtschulen werden infizierte Lehrkräfte nicht unterrichten dürfen. Das Risiko von Ansteckungen sei im Fall einer CoV-Infektion in einem Klassenraum zu groß. „Generell ist zu sagen, dass Menschen, die krank sind oder sich schlecht fühlen, zu Hause bleiben sollen“, so Wiederkehr abschließend.