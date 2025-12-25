Ein besonderes Highlight ist die Silvesterfahrt des Twin City Liners: Der Schnellkatamaran bringt seine Gäste direkt vom Wiener Schwedenplatz in die festlich erleuchtete Altstadt von Bratislava. Schon an Bord werden feine Häppchen wie Lachsröllchen, Roastbeef, Käse mit Feigensenf sowie ein Glas Sekt serviert.

In Bratislava erwartet die Besucherinnen und Besucher ein lebendiger Silvesterpfad mit Live-Musik, Festprogrammen und kulinarischen Stationen – ideal für alle, die das neue Jahr mit internationalem Flair begrüßen möchten.

Preis: ab 99 Euro, limitiert. Buchung unter www.twincityliner.com oder +43 1 904 88 80.

DDSG Blue Danube: Festliche Silvester-Galas auf der Donau

Gleich vier Schiffe – MS Admiral Tegetthoff, MS Austria, MS Kaiserin Elisabeth und MS Dürnstein – laden zu stimmungsvollen Rundfahrten auf der Donau. Gäste genießen Livebands, ein feines Gala-Buffet, Mitternachtsimbiss, Neujahrsbäckerei sowie die Übertragung der Pummerin und des Donauwalzers.

Vom Freideck aus eröffnet sich ein beeindruckender Blick auf das Feuerwerk über Wien – ein unvergesslicher Start ins Jahr 2026.

Buchung: persönlich in allen DDSG-Verkaufsstellen, online unter www.ddsg-blue-danube.at, per Mail an info@ddsg-blue-danube.at oder telefonisch unter +43 1 588 80.

Über den Dächern der Stadt: Silvester am Donauturm

In 170 Metern Höhe lädt das Turm Restaurant zu einem exklusiven Galamenü inklusive Weinbegleitung. Wer es etwas lockerer mag, findet im Turm Café ein festliches Buffet. Die Innenterrasse auf 155 Metern bietet schließlich einen spektakulären Blick auf die Wiener Feuerwerke.

Drei unterschiedliche Silvester-Arrangements sorgen dafür, dass sowohl Gourmetfans als auch Aussichtsliebhaber auf ihre Kosten kommen. Reservierungen: begrenzte Plätze, Infos unter shop.donauturm.at/silvester25.

Musical-Silvester bei den Vereinigten Bühnen Wien

Gleich zwei große Musicalproduktionen stehen am 31. Dezember auf dem Spielplan:

„Das Phantom der Oper“ im Raimund Theater – Cameron Mackintoshs spektakuläre Neuproduktion mit großer Besetzung und allen bekannten Hits wird zweimal gespielt.

„Maria Theresia – Das Musical“ im Ronacher – die neueste VBW-Eigenproduktion erzählt die Geschichte der Habsburger-Monarchin mit modernen Sounds und opulenter Inszenierung.

Tickets: an den Tageskassen der VBW-Theater, online sowie über Wien Ticket (01/588 85) und weitere Vorverkaufsstellen.

By(e) Strauss: Festliches Finale im MusikTheater an der Wien

Zum krönenden Abschluss des Johann-Strauss-Festjahres 2025 erwartet das Publikum ein humorvoller, musikalischer Kehraus voller Überraschungsgäste. Die Produktion „By(e) Strauss“ blickt mit viel Charme und Leichtigkeit auf ein Jahr zurück, das ganz dem beliebtesten Komponisten Wiens gewidmet war.

Tickets: erhältlich an den Tageskassen der Vereinigten Bühnen Wien, bei Wien Ticket sowie online.