Wer mit dem Elektroauto unterwegs ist, weiß, dass sich die Ladezeit am besten dann nutzen lässt, wenn sie ganz selbstverständlich in den Alltag integriert ist. Genau hier setzt das neue Angebot im größten Einkaufszentrum der Stadt an. Die Kombination aus Shopping, Freizeit und moderner Ladeinfrastruktur macht das Westfield Donau Zentrum zu einem komfortablen Fixpunkt für E-Autofahrer.

Komfortabel beim Einkaufen

In den Parkhäusern 1 und 4 stehen ab sofort 50 neue Ladestellen von Wien Energie zur Verfügung. Der Großteil davon sind Schnellladepunkte, die das E-Auto in kurzer Zeit wieder aufladen. Geladen wird ausschließlich mit 100 Prozent Ökostrom, ein klarer Pluspunkt für alle, die emissionsfrei unterwegs sein möchten. Während Taschen gefüllt oder Besorgungen erledigt werden, wächst die Reichweite für die nächste Fahrt ganz nebenbei mit.

Stromtanken für jeden Bedarf

Der durchdachte Mix des Projekts deckt möglichst viele Bedürfnisse ab. Neben Ladepunkten mit 11 kW Leistung gibt es Schnellladestellen mit bis zu 50 kW. So profitieren sowohl Kurzparker als auch jene, die etwas mehr Zeit im Center verbringen möchten. Fazit: weniger Lade-Stress und mehr Flexibilität im Alltag mit dem E-Auto.

Großprojekt für Zukunftsmobilität

Die neuen Ladestellen sind Teil eines der größten Ladeinfrastrukturprojekte Österreichs. Wien Energie und Unibail-Rodamco-Westfield planen bis 2030 insgesamt 300 Ladepunkte in den beiden Westfield-Zentren Donau Zentrum und Shopping City Süd. Allein in der SCS sind bereits 60 von 100 geplanten Ladeplätzen in Betrieb. Rund 90 Prozent davon werden Schnellladestationen sein. – Ideal für alle, die es eilig haben und trotzdem umweltfreundlich unterwegs sein wollen.