Wer Silvester und Neujahr in Wien mit allen Sinnen und in einem schicken Ambiente genießen möchte, findet im Imperial Riding School, Autograph Collection den perfekten Ort. Das Elstar – das hoteleigene Restaurant – vereint Tradition mit kreativer Raffinesse und verwandelt jede Mahlzeit in ein Fest. Vom Vorspeisenbuffet über Showstationen bis zum Dessertbuffet sorgt das Team für ein Geschmackserlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Silvester im Elstar: Glanzvolle Gaumenfreuden

Am 31. Dezember öffnet das Elstar seine Türen für eine elegante Silvestergala mit DJ. Ein großzügiges Vorspeisenbuffet verwöhnt mit gebeiztem Rote-Rüben-Lachs, Vitello Tonnato, Beef Tatar, Caesar Salad und Wiener Backhendlsalat. Live-Showstationen setzen kulinarische Höhepunkte: Pasta im warmen Parmesanlaib, zartes Roastbeef mit Trüffeljus und eine Austernbar mit Fine de Claire & Belon.

Hauptgerichte wie Kalbsrücken, Lachsmittelstück, Caramelli mit Steinpilzen oder Ofenkarfiol werden in kleinen Portionen serviert, ideal zum Probieren. Den süßen Höhepunkt liefert das Dessertbuffet mit Champagner-Vanillemousse, Honig-Feigen-Eis, Kaiserschmarren, Strudelklassikern und einer feinen Käseauswahl. Mitternacht lockt ein Wiener Würstelstand mit Gulaschsuppe, Leberkäsesemmel und Mini-Krapfen. Kinder feiern stilvoll für 150 Euro, Erwachsene für 300 Euro – inklusive Wein, Champagner-Welcome, Wasser, Kaffee und Tee.

Neujahrsbrunch: Sanfter Jahresstart im Dritten

Der Neujahrsbrunch im Elstar am 1. Jänner bietet von 13 bis 16 Uhr einen entspannten Start ins neue Jahr. Kreative Vorspeisen, warme Suppen, Showstationen mit Ikarimi-Lachs, Rib-Eye vom Assaredo-Rind und frisch zubereitete Eierspeisen bieten Genuss in allen Facetten. Hauptgerichte wie Schweinsbraten, Maishuhn Supreme, gegrilltes Lachsfilet oder aromatische Trüffel-Gnocchi überraschen mit winterlichen Aromen, während süße Klassiker den Brunch abrunden. Der Brunch wird für 79 Euro angeboten, Kinder speisen für 40 Euro. Ein Champagner-Upgrade für 109 Euro setzt einen prickelnden Höhepunkt.

Imperialer Charme trifft auf raffinierte Kulinarik

Das Imperial Riding School, Autograph Collection verbindet elegantes, historisches Ambiente mit modernem Lifestyle. Ob elegante Silvesternacht oder genussvoller Neujahrsauftakt – das Elstar im dritten Bezirk macht jeden Besuch zu einem Erlebnis, das noch lange nachklingt.