Die Simmeringer Frauenmesse unterstützt Sichtbarkeit weiblicher Bedürfnisse und Anliegen, fördert Selbstbestimmung und stärkt die Solidarität unter den Frauen im Bezirk. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr wird das Format heuer fortgesetzt und mit einem noch vielfältigeren Programm erweitert.
Wissen, Beratung und Austausch
Von 15 bis 18 Uhr öffnet die Simmeringer Frauenmesse ihre Türen. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart eröffnet die Veranstaltung, gefolgt von einer Präsentation durch Gemeinderätin und Wiener Frauenvorsitzende Marina Hanke (15.30 Uhr). Danach sorgen die Simmeringer Line-Dancerinnen (16.15 Uhr), eine musikalische Darbietung der MS Enkplatz 4/I (17,30 Uhr) und eine Taekwondo-Showeinlage für Bewegung und gute Stimmung (17.45 Uhr) .
Ein besonderer Programmpunkt ist der Gesundheitsvortrag „Blasengesundheit“ von Julia Anditsch, BSc (17 Uhr). Themen wie Prävention, Körperwissen und Frauengesundheit stehen bewusst im Fokus, um Frauen ein niederschwelliges Informationsangebot zu bieten.
Empowerment für Frauen im Bezirk
Zahlreiche Organisationen und Expert:innen sind vor Ort, um zu informieren und zu beraten: von Frauenhäusern, Mentoring-Programmen und Gewaltprävention über Job- und Bildungsberatung bis hin zu Sport- und Gesundheitsangeboten. Auch eine Frauenärztin steht für Fragen zur Verfügung.
Besucherinnen dürfen sich zudem über ein Goodie-Bag mit kleinen Überraschungen von Bipa, Neoh und Mautner Markhof freuen (solange der Vorrat reicht!). Die Simmeringer Frauenmesse versteht sich als Treffpunkt für Frauen aller Generationen und Hintergründe. Sie hat zum Ziel, Frauen und ihre Anliegen sichtbar zu machen, ihnen Räume für Austausch zu geben und lokale Angebote zu bündeln – ganz im Sinne eines lebendigen, solidarischen Bezirkslebens.
Simmeringer Frauenmesse
3. März 2026, 15-18 Uhr
Festsaal, Amtshaus Simmering, Enkplatz 2, 1110 Wien
www.wien.gv.at/simmering
Diese Aussteller haben bereits zugesagt:
- Fonds Soziales Wien sowie Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien
- Younus Mentoring
- Verein Frauenhäuser Wien
- FemSüd
- StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt
- Gemeinsam.Sicher – Polizei
- Yu-Taekwondo
- Mrs. Sporty
- AMS
- Österreichische Krebshilfe
- Notfallmama
- Frauenärztin Dr. Zeliha Dagdepen
- Amore für die Blase – Julia Anditsch, BSc
- Diakonie Simmering
- WAFF – Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfond
- Yoga und Meditation – Sabine Dočekal
- Magistratsabteilung 24 – Frauengesundheit und Gesundheitsziele
Foto: Freepik.com