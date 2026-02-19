Die Simmeringer Frauenmesse unterstützt Sichtbarkeit weiblicher Bedürfnisse und Anliegen, fördert Selbstbestimmung und stärkt die Solidarität unter den Frauen im Bezirk. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr wird das Format heuer fortgesetzt und mit einem noch vielfältigeren Programm erweitert.

Wissen, Beratung und Austausch

Von 15 bis 18 Uhr öffnet die Simmeringer Frauenmesse ihre Türen. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart eröffnet die Veranstaltung, gefolgt von einer Präsentation durch Gemeinderätin und Wiener Frauenvorsitzende Marina Hanke (15.30 Uhr). Danach sorgen die Simmeringer Line-Dancerinnen (16.15 Uhr), eine musikalische Darbietung der MS Enkplatz 4/I (17,30 Uhr) und eine Taekwondo-Showeinlage für Bewegung und gute Stimmung (17.45 Uhr) .

Ein besonderer Programmpunkt ist der Gesundheitsvortrag „Blasengesundheit“ von Julia Anditsch, BSc (17 Uhr). Themen wie Prävention, Körperwissen und Frauengesundheit stehen bewusst im Fokus, um Frauen ein niederschwelliges Informationsangebot zu bieten.

Empowerment für Frauen im Bezirk

Zahlreiche Organisationen und Expert:innen sind vor Ort, um zu informieren und zu beraten: von Frauenhäusern, Mentoring-Programmen und Gewaltprävention über Job- und Bildungsberatung bis hin zu Sport- und Gesundheitsangeboten. Auch eine Frauenärztin steht für Fragen zur Verfügung.

Besucherinnen dürfen sich zudem über ein Goodie-Bag mit kleinen Überraschungen von Bipa, Neoh und Mautner Markhof freuen (solange der Vorrat reicht!). Die Simmeringer Frauenmesse versteht sich als Treffpunkt für Frauen aller Generationen und Hintergründe. Sie hat zum Ziel, Frauen und ihre Anliegen sichtbar zu machen, ihnen Räume für Austausch zu geben und lokale Angebote zu bündeln – ganz im Sinne eines lebendigen, solidarischen Bezirkslebens.

Simmeringer Frauenmesse

3. März 2026, 15-18 Uhr

Festsaal, Amtshaus Simmering, Enkplatz 2, 1110 Wien

www.wien.gv.at/simmering

Diese Aussteller haben bereits zugesagt:

Fonds Soziales Wien sowie Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien

Younus Mentoring

Verein Frauenhäuser Wien

FemSüd

StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt

Gemeinsam.Sicher – Polizei

Yu-Taekwondo

Mrs. Sporty

AMS

Österreichische Krebshilfe

Notfallmama

Frauenärztin Dr. Zeliha Dagdepen

Amore für die Blase – Julia Anditsch, BSc

Diakonie Simmering

WAFF – Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfond

Yoga und Meditation – Sabine Dočekal

Magistratsabteilung 24 – Frauengesundheit und Gesundheitsziele

Foto: Freepik.com