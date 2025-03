Neugestaltung: Anrainer-Ideen für Simmeringer Hauptstraße

Die Simmeringer Hauptstraße zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße steht vor einer umfassenden Neugestaltung. Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ plant die Stadt Wien, diesen Abschnitt zu begrünen und attraktiver zu gestalten. Anrainer sind eingeladen, ihre Ideen bis zum 26. März 2025 einzubringen.

Die geplante Neugestaltung der Simmeringer Hauptstraße bietet die Chance, einen stark versiegelten und wenig einladenden Straßenabschnitt in eine grüne und lebenswerte Zone zu verwandeln. Durch die aktive Einbindung der Anrainer können deren Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt werden, was zu einer höheren Akzeptanz und Identifikation mit dem Projekt führt.

Vom Hitze-Hotspot zur grünen Oase

Die Simmeringer Hauptstraße gilt als stark versiegelter Bereich und entwickelt sich besonders im Sommer zu einem Hitze-Hotspot. Schmale Gehsteige, fehlender Schatten und kaum Sitzgelegenheiten machen den Aufenthalt für Fußgänger unattraktiv. Planungsstadträtin Ulli Sima betont die Chancen der Neugestaltung: „Dieser Teil der Simmeringer Hauptstraße ist besonders stark versiegelt und damit ein Hitze-Hotspot im Bezirk, das hat der letzte Sommer wieder deutlich gezeigt. Die Neugestaltung birgt viele Chancen für Begrünung, Abkühlung und ein besseres Mikroklima. Das gesamte Grätzl kann in Zukunft davon profitieren.“

Anrainer-Befragung: Mitgestaltung erwünscht

Die Stadt Wien legt großen Wert auf die Beteiligung der Bevölkerung. In den kommenden Tagen erhalten Haushalte rund um das Projektgebiet Informationsfolder mit der Einladung zur Teilnahme an einer Befragung. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart unterstreicht die Bedeutung dieses Feedbacks: „Uns ist wichtig, die Anliegen der Anwohner zu hören. Wir laden sie daher ein, uns bis 26. März 2025 zu sagen, welche Themen ihnen für die Gestaltung der Simmeringer Hauptstraße im Abschnitt zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße wichtig sind.“ Die Teilnahme ist online oder per Rücksendekarte möglich. Die Ergebnisse fließen direkt in die Planungen ein. Im Sommer 2025 werden die überarbeiteten Pläne in einer Ausstellung in der Bezirksvorstehung präsentiert, wobei erneut Feedback eingeholt wird. Der Start der Umbaumaßnahmen ist für 2026 geplant.

„Raus aus dem Asphalt“: Offensive gegen Hitzeinseln

Die Neugestaltung der Simmeringer Hauptstraße ist Teil der städtischen Initiative „Raus aus dem Asphalt“. Mit einem Fördertopf von 100 Millionen Euro wurden seit 2021 insgesamt 320 Projekte in Wien umgesetzt oder gestartet, um die Stadt hitzefit zu machen und die Lebensqualität zu verbessern. Im Fokus stehen dabei die Begrünung von Straßen und Plätzen, die Pflanzung von Bäumen, die Schaffung von Sitzgelegenheiten und die Installation von Wasserspielen. Diese Maßnahmen sollen das Mikroklima verbessern und den öffentlichen Raum attraktiver gestalten.

