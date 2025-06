So bleibt man auch an den heißen Tagen so richtig “cool”

Hitzeperioden machen vielen Menschen zu schaffen. Ernährung, Kleidung, Lüften und Verschattung bieten Ansatzpunkte, um die Bedingungen erträglicher zu machen. DIE UMWELTBERATUNG hat Tipps für die Sommerzeit zusammengefasst.

Wenn die Außentemperatur untertags auf 30 Grad und mehr klettert und in der Nacht nicht unter 20 Grad sinkt, kann das sehr anstrengend sein. „Von der angenehm abgedunkelten Wohnung über luftige Kleidung bis zu erfrischender Ernährung gibt es Möglichkeiten, Hitzeperioden erträglicher zu machen“, sagt Gabriele Homolka, Ernährungswissenschafterin von DIE UMWELTBERATUNG.

Die Ernährung ist ein wichtiger Ansatz, um besser durch den Sommer zu kommen: Leichtes Essen kühlt den Körper besser als fette Kost. Salat in Kombination mit Hülsenfrüchten und Getreideprodukten macht angenehm satt.

Auch von außen unterstützt Wasser den Köper im Sommer. Die Füße in ein Schaffel mit Wasser stellen , erfrischt. Auch ein feuchtes Tuch im Nacken oder ein paar Wasserspritzer aus einer Sprühflasche auf die Schultern gesprüht, bringen Abkühlung.

Für kühle Wohnung sorgen

Gutes Temperaturmanagement hilft, den Wohnbereich kühl zu halten. Dazu gehört das Schließen der Fenster je nach dem Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur. Die Fenster sollten am besten nachts oder früh morgens offen sein, um die Raumtemperatur zu senken. Querlüften durch gegenüberliegende Fenster sorgt für den besten Luftaustausch. Wenn am Vormittag die Außentemperatur die Innentemperatur erreicht hat, die Fenster wieder schließen. Das Abdunkeln ist mit blickdichten Außenjalousien am wirkungsvollsten, weil sie die Sonnenstrahlen nicht auf das Glas auftreffen lassen.