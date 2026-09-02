Große Bühne für Österreichs junge Kochtalente

Mit „Next Generation“ bekommen Österreichs junge Kochtalente eine große Bühne. Hauptsponsor Lohberger setzt sich dabei gezielt für den gastronomischen Nachwuchs ein.

Das große Finale steigt am 7. November 2026 bei der Fachmesse „Alles für den Gast“ in Salzburg.

Klassiker neu gedacht

Gesucht werden Schüler von Hotel- und Tourismusfachschulen sowie Kochlehrlinge aus ganz Österreich. Ihre Aufgabe: einen Klassiker der heimischen Wirtshausküche kreativ und zeitgemäß interpretieren. Gefragt sind regionale Zutaten, handwerkliches Können und eine Präsentation, die auch optisch überzeugt. Das Wettbewerbsgericht muss innerhalb von 90 Minuten zubereitet werden können und für mindestens fünf Teller ausgelegt sein.

Die Bewerbung erfolgt online. Neben persönlichen Angaben und Informationen zur Schule oder zum Lehrbetrieb müssen die Teilnehmer ein Rezept sowie Fotos von sich und ihrem Gericht einreichen. Aus allen Bewerbungen werden im September die 20 besten Beiträge ausgewählt. Nach einem Community-Voting ziehen sechs Nachwuchstalente – drei Schüler und drei Kochlehrlinge – ins Finale ein.

Lohberger schafft die große Bühne

Am 7. November wird es am Messestand von Lohberger ernst: Dort kochen die sechs Finalisten vor Publikum und einer hochkarätig besetzten Fachjury um den Sieg. Zunächst werden die besten drei Talente ermittelt. Anschließend wartet eine besondere Herausforderung: In einer Blackbox-Challenge müssen sie aus unbekannten Zutaten spontan ein Gericht entwickeln und auf höchstem handwerklichem Niveau umsetzen.

Für Lohberger ist das Engagement eine Investition in die Zukunft der heimischen Gastronomie.

„Die heutige Generation entscheidet darüber, wie die Gastronomie von morgen aussieht.“

…betont Geschäftsführer Christoph Hundseder. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Romana Klocker möchte das Unternehmen jungen Menschen Vertrauen schenken, Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen und ihre Leistungen sichtbar machen.

Sprungbrett für junge Talente

Bei „Next Generation“ geht es um weit mehr als eine Auszeichnung. Die Teilnehmer sammeln wertvolle Wettbewerbserfahrung, knüpfen Kontakte innerhalb der Gastronomie und können sich einem österreichweiten Publikum präsentieren. Unterstützt wird die Initiative von einem starken Netzwerk aus der heimischen Gastronomie und Tourismuswirtschaft.

Damit soll nicht nur die Freude am Kochberuf geweckt werden. Der Wettbewerb setzt auch ein Zeichen für jene jungen Menschen, die künftig Österreichs Kulinarik und Gastlichkeit prägen werden.

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter falstaff.com/at/profi/next-generation.