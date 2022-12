Stadtbarometer: SPÖ bleibt auf Platz 1, BIER vor NEOS

Zwar steht in Wien die nächste Landtags- und Gemeinderatswahl erst 2025 an, der aktuelle Stadtbarometer* des Stadtsenders W24 zeigt aber dennoch interessante Politiktrends: Die SPÖ bleibt weiterhin auf Platz 1 in Wien, der Koalitionspartner NEOS würde aber derzeit von der BIER-Partei überholt werden.

Bürgermeisterpartei bleibt auf Platz 1

Die SPÖ konnte bei der letzten Landtags- und Gemeinderatswahl (11. Oktober 2020) 41,62% der Stimmen für sich gewinnen. Bei der Sonntagsfrage kann Stadtchef Bürgermeister Michael Ludwig den ersten Platz mit 42% verteidigen. Die FPÖ würde laut Umfrage 19% erreichen. Damit würden die Freiheitlichen in Wien ihr Ergebnis von 7,11% auf 19% ausbauen.

Bundesregierung abgemahnt

Klar abgemahnt wird in Wien die Bundesregierung. Beide Regierungsparteien würden an Stimmen verlieren: Konnte die Wiener ÖVP bei der Wien-Wahl 2020 noch 20,43% der Wähler für sich gewinnen, sind nur mehr 11% aller Befragten dazu bereit, die ÖVP zu wählen. Auch die Grünen verlieren die Gunst der Wienerinnen und Wiener. Sie würden von 14,80% auf 7% abrutschen.

BIER vor NEOS

Die BIER-Partei, deren Obmann, Arzt und Musiker Dominik Wlazny, zur Bundespräsidentschaftswahl 2022 antrat, würden in Wien erstmals im Landtags- und Gemeinderat vertreten sein. Von 1,8% würde die BIER-Partei ihr Ergebnis auf 8% ausbauen und damit den Wiener Koalitionspartner NEOS (7% und somit in etwa auf ihr Wahlergebnis von 2020.) überholen.

*Die Umfrage wurde von IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse im Auftrag von WH Media im November 2022 mittels Web-Interview durchgeführt. Befragt wurden 1.000 wahlberechtigte Wienerinnen und Wiener ab 16 Jahren.