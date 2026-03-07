Ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellungen, Lesungen, Führungen und Aktionen wartet in ganz Wien. Wer mehrere Museen besucht, kann sich außerdem einen Stempelpass holen und diesen bei ausgewählten Frühlingsveranstaltungen gegen kleine Goodies eintauschen.

Museumsbesuche mit Grätzl-Geschichten

Ein besonders spannendes Duo findet sich in der Klagbaumgasse: Das Rauchfangkehrermuseum Wien und das Bezirksmuseum Wieden teilen sich dort ein ehemaliges Tröpferlbad. Am Aktionstag geht es um Hygiene, Gesundheit und die Geschichte des Rauchfangkehrerhandwerks, diesmal mit speziellem Blick auf Frauen im Beruf. Höhepunkt sind Führungen mit Rauchfangkehrermeisterin Anna-Theres Stern, die Einblicke in ein traditionsreiches Gewerbe gibt.

Auch im Bezirksmuseum Mariahilf dreht sich vieles um Frauen und Stadtgeschichte. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Lesung zur Frauenbewegung, ein Vortrag über Wäscherinnen am Wienfluss sowie spannende Einblicke in Jugendstilfenster und Glasmalerei im Bezirk.

Ein Blick über den Museumsrand hinaus lohnt sich ebenfalls: Am Johanna-Dohnal-Platz entsteht wenige Tage später ein digitales Denkmal für Österreichs erste Frauenministerin – mit Augmented-Reality-Kunstinstallationen.

Schwimmlegenden, Rosen und blaue Outfits

Sportlich wird es im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus. Dort erzählt Schwimmlegende Andrea Steiner in ihrem Vortrag „Schwimmen auf der Erfolgswelle“ aus einem halben Jahrhundert Wiener Schwimmsport. Besonders charmant: Wer ein Frühschwimmer-Abzeichen aus der Zeit vor 1990 mitbringt oder ganz in Blau erscheint, darf sich über eine kleine Überraschung freuen.

Im Bezirksmuseum Liesing wiederum stehen Wasser und Frauen im Fokus zweier neuer Ausstellungen. Bei der Matinee „Für euch soll’s rote Rosen regnen“ werden Frauen musikalisch und erzählerisch gewürdigt, die Geschichte geschrieben haben.

Mutige Frauen und Zirkusgeschichten

Ein ganz eigenes Kapitel Wiener Kultur erzählt das Circus- & Clownmuseum Wien. Unter dem Titel „Oben am Drahtseil, unten im Löwenkäfig“ liest Robert Kaldy-Karo Geschichten über mutige Artistinnen und Zirkusfrauen, die einst Publikum und Manege gleichermaßen begeisterten.

Diese Beispiele sind nur ein kleiner Vorgeschmack. Tatsächlich verwandelt sich ganz Wien an diesem Tag in eine einzige große Entdeckungsreise durch die Bezirke. Wer Lust auf Wiener Geschichte, charmante Kuriositäten und echte Grätzlgeschichten hat, sollte am 8. März einfach von Museum zu Museum spazieren.

Alle Termine in den Wiener Bezirksmuseen unter www.bezirksmuseum.at