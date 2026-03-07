Mit dem neuen Standort schlägt die Erste Wiener Tofu-Manufaktur ihr zweites Kapitel auf. Produziert wird weiterhin ausschließlich am Karmelitermarkt, wo täglich frischer Bio-Tofu in Handarbeit entsteht, aus österreichischen Bio-Sojabohnen und nach einer über 2.000 Jahre alten Tradition. Der neue Standort bildet mit der bestehenden Manufaktur eine klare Symbiose: Am Karmelitermarkt wird produziert, am Naschmarkt verkauft und gegessen. Seiden- und Naturtofu und kleine frisch zubereitete Gerichte bringen das Handwerk sichtbar in den Alltag der Stadt.

Mit der erfolgreichen Neubesetzung und der Rekordzahl an Bewerbungen bestätigt sich einmal mehr die hohe Nachfrage nach qualitätsvollen Marktständen in Wien. Der Marktraum am Naschmarkt ist ein lebendiger Ort für Innovation, Handwerk und kulinarische Vielfalt.

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil unterstreicht die Bedeutung der Neubesetzung: „44 Bewerbungen sind ein Rekordwert und ein starkes Zeichen für die hohe Qualität und Anziehungskraft unseres Marktraums am Naschmarkt. Dass sich mit der Ersten Wiener Tofu-Manufaktur ein derart innovatives und qualitätsorientiertes Konzept durchgesetzt hat, freut uns ganz besonders.“

„Wer hier zum Zug kommt, überzeugt mit Qualität, Regionalität und einem klaren Konzept. Die Erste Wiener Tofu-Manufaktur steht genau dafür: Für nachhaltige Produktion, kurze Wege und echte Wertschöpfung in unserer Stadt. “ betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.