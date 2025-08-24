Bewegung, Musik und Lebensfreude stehen im Mittelpunkt von TANZLUST, dem neuen Tanzfest in Liesing.

Am 13. und 14. September öffnen YouCanDance und das Diamonds Dance Loft in der Endresstraße 18, 1230 Wien ihre Türen für alle Tanzbegeisterten – vom Kind bis zum Pensionisten – der Eintritt ist frei. „Mit TANZLUST wollen wir die Freude am Tanzen in all ihren Facetten erlebbar machen – unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen. Es geht darum, gemeinsam in Bewegung zu kommen, Neues auszuprobieren und Spaß zu haben. Wir wollen nicht nur Liesing, sondern ganz Wien zum Tanzen begeistern“, so die Veranstalter.

An beiden Tagen können Besucher kostenlos an abwechslungsreichen Tanzworkshops teilnehmen: Vom Kindertanz über Commercial, klassischen Paartanz und Jazzdance bis zu Line Dance und weiteren Stilen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Gäste am Samstagabend:

Die Kinder präsentieren, was sie in den Workshops gelernt haben, gefolgt von einem Tanzabend, bei der nicht nur Paare ihre Figuren und Schrittkombinationen aus dem Gesellschaftstanz üben, sondern alle mittanzen, zuschauen oder einfach die Stimmung genießen können. Eine Bar mit erfrischenden Getränken sorgt für das leibliche Wohl.

Voranmeldung erwünscht – aber nicht verpflichtend. Wer dabei sein möchte, kann sich online auf den Websites der Veranstalter anmelden. Spontane Besucher sind ebenso herzlich willkommen.

Infos: www.youcandance.at und www.diamondsdancevienna.at