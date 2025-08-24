An einem sommerlichen Freitagvormittag wird der Helmut-Zilk-Park zur Bühne der Stille. Am 29. August 2025 lädt das mobile Programm „Meine Oase der Ruhe“ von 11 bis 13 Uhr Kinder, Jugendliche und Familien zu einer spielerischen Sinnesreise ein. Das Angebot ist kostenlos.

Inmitten weitläufiger Wiesen, dem Motorikpark, Gemeinschaftsgärten und Cafés – auf diesem neukonzipierten Juwel im Sonnwendviertel– verwandeln sich Bänke, Pavillons und ein Barfußpfad in Zentren der Achtsamkeit und Entschleunigung. Ein kreativer, kostenloser Nachmittag, der Körper, Wahrnehmung und innere Ruhe in Einklang bringt. Perfekt für alle, die auf der Suche nach einem bewussten Moment im Grünen sind.

Grüne Vielfalt im Sonnwendviertel

Der Helmut-Zilk-Park, entstanden auf dem Areal des ehemaligen Frachtenbahnhofs, ist mit seiner weitläufigen Gestaltung, dem Motorikpark, Spielplätzen und Gemeinschaftsgärten ein grünes Herz des Sonnwendviertels. Mit rund 70 000 m² bietet er Raum zum Spielen, Entspannen und Naturerleben. Der Park ist nicht nur ein Ort der Entspannung, sondern auch des sozialen Austauschs, saisonal betreut von Kinderfreunden und Jugendzentren. In dieser inspirierenden Umgebung setzt „Meine Oase der Ruhe“ am 29. August von 11 bis 13 Uhr an.

Stationen auf dem Weg zur Achtsamkeit

Die kreative Stationenreise führt Familien spielerisch in Achtsamkeit und Selbstregulation ein und macht den Park mit allen Sinnen erlebbar. Fünf kreative Stationen (Barfußpfad, Klangstation, Basteltische, Fühlstationen …) nutzen bestehende Parkelemente wie Bänke und Pavillons, um Raum für innere Ruhe zu schaffen. Ohne Anmeldung, jederzeit zugänglich, richtet sich das Angebot an Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Für Familien, die gemeinsam entschleunigen möchten, ist dieses Angebot genau richtig. Ganz ohne Leistungsdruck, nah an der Natur und spielerisch gestaltet, fördert es Körperbewusstsein, Kreativität und erholsame Zeit. Wer den hektischen Alltag hinter sich lassen will, findet hier in Favoriten eine Pause und eine Einladung zur bewussten Entfaltung.

Mehr Termine in Wiens Grätzloasen gibt es unter graetzloasen.at