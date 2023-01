Spartipp #17: Freunde einladen statt auszugehen

Sparen mit dem WIENER BEZIRKSBLATT: Das WBB veröffentlicht laufend Tipps und Tricks wie wie Sie im Alltag richtig Geld sparen können. Mehr dazu hier.

Wenn man Freunde nach Hause einlädt, kann man eine Menge Geld sparen. Statt in ein teures Lokal zu gehen, kann man selber kochen oder sich für eine günstigere Alternative entscheiden. Auch bei Getränken kann man so einiges sparen.

Zudem gibt es viele Aktivitäten, die man gemeinsam zu Hause unternehmen kann. Spieleabende, gemeinsames Kochen und einfach nur Zeit miteinander verbringen sind nur einige Beispiele. So kann man nicht nur Geld, sondern auch schöne Erinnerungen sammeln.

Ein weiterer Vorteil vom Feiern zu Hause ist, dass man die Gestaltung selbst in der Hand hat. Man kann eine tolle Atmosphäre schaffen und alles so gestalten, wie man es möchte. Auch für ungeplanten Besuch ist man so bestens vorbereitet.

Insgesamt lohnt es sich also, Freunde nach Hause einzuladen anstatt immer in teure Lokale oder Clubs zu gehen. So kann man nicht nur Geld sparen, sondern auch schöne Erinnerungen sammeln.