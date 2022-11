Tipp #47: Sparen mit Gutscheinheften, Coupons und Newslettern

Ein paar Euro zu sparen hier und da kann schon den Unterschied ausmachen, besonders wenn man sich das Geld zusammenreimen muss für etwas Wichtiges. Gutscheine, Coupons und Newsletter von Geschäften sind eine großartige Möglichkeit, um beim Einkaufen Geld zu sparen. Viele Menschen in Österreich nutzen diese Möglichkeiten bereits, aber es gibt immer noch viele, die nicht wissen, wie sie davon profitieren können.

Es gibt Gutscheinhefte, die man in Geschäften oder an Tankstellen kaufen kann. Diese Hefte sind voller Gutscheine für verschiedene Geschäfte und Lokale. Man kann auch online nach Gutscheinen suchen und sie dann ausdrucken. Viele Geschäfte bieten auch eigene Coupons an, die man entweder online oder in der Zeitung finden kann. Newsletter von Geschäften sind ebenfalls eine großartige Möglichkeit, um über Angebote und Rabatte informiert zu werden. Viele Geschäfte bieten auch eigene Apps an, in denen man Gutscheine und Angebote findet.

Wenn man also beim Einkaufen etwas Geld sparen möchte, sollte man sich diese Möglichkeiten anschauen. Es lohnt sich immer, ein paar Euro zu sparen!