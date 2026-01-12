Österreichs Tourismus zeigt sich trotz Herausforderungen selbstbewusst und zukunftsorientiert. Rekordzahlen, neue Konzepte und große Leidenschaft prägen eine Branche, die sich ständig neu erfindet. Mit den Tourismusstars bekommt dieses Engagement nun eine Bühne. Auf der Ferien-Messe Wien von 15. bis 18. Jänner entscheidet erstmals das Publikum, wer sie betreten darf.

Ein neuer Preis für die Vielfalt des Reisens

Österreich startet mit Rückenwind in die Wintersaison. Rekord-Nächtigungen, volle Skigebiete und eine ungebrochene Lust am Reisen unterstreichen die Bedeutung des Tourismus für Wirtschaft und Gesellschaft. Gleichzeitig fordern steigende Kosten, Personalmangel und Klimafragen neue Antworten. Genau hier setzen die Tourismusstars an. Der neue nationale Award rückt herausragende Betriebe, mutige Ideen und nachhaltige Konzepte ins Rampenlicht. Die große Gala folgt im April 2026 im Schloss Schönbrunn, doch der erste Glanzmoment gehört der Ferien-Messe Wien.

Publikum hat auf der Ferien-Messe das Wort

Von 15. bis 18. Jänner 2026 wird das Vienna Congress & Convention Center erneut zum Treffpunkt für Reiseliebhaber. Über 430 Aussteller und zehntausende Besucher sorgen für internationale Inspiration. Mittendrin: der Stand der Tourismusstars in der Österreichhalle. Hier lernen Messegäste die Nominierten multimedial kennen und stimmen online für ihren Favoriten ab. Der „Publikums-Tourismusstar – Ferien-Messe 2026“ wird am Sonntag (18. Jänner) auf der Hauptbühne unter der charmanten Moderation von Silvia Schneider verliehen.

Tourismus lebt von Emotionen. Der ‚Publikums-Tourismusstar – Ferienmesse 2026‘ macht sichtbar, was Gäste wirklich begeistert – ehrlich, direkt und ohne Umwege.

TV-Star und Moderatorin Silvia Schneider

Voten vor Ort, Gala-Tickets gewinnen!

Vom alpinen Hideaway über Wiener Institutionen bis zu innovativen Mobilitätsprojekten reicht das Feld der bisher nominierten Tourismusstars. Mit dabei sind unter anderem die Jufenalm in Maria Alm, das Park Hyatt Vienna, die Spanische Hofreitschule, Schloss Hof oder kreative Konzepte wie der Rufbus Semmering-Rax. Die Liste wächst bis zum Messestart weiter. Wer mitstimmt, kann zudem Urlaubserlebnisse und Tickets für die glanzvolle Gala gewinnen! So wird man Teil einer Auszeichnung, die zeigt, wie vielfältig, emotional und zukunftsfit Österreichs Tourismus ist.

Boho & Wellnesshotel Jufenalm, Maria Alm (Salzburg)

Figlmüller (Wien)

Golden Hill Country Chalets & Suites, St. Nikolai im Sausal (Steiermark)

Hotel Eder, Maria Alm (Salzburg)

Luftburg – Kolarik im Prater (Wien)

Neue Post Upside Down Town Hotel, Zell am See (Salzburg)

Park Hyatt Vienna (Wien)

Retreat & Healthresort Marienkron Seewinkel bei Wien, Mönchhof (Burgenland)

Rufbus Semmering-Rax (Niederösterreich)

Schloss Hof (Niederösterreich)

Spanische Hofreitschule (Wien)

wasmachen.at, Linz (Oberösterreich)

Weinwerk Christian, Mehrnbach (Oberösterreich)

tourismusstars.at