2025 war ein Jahr der Lauf-Rekorde. Das hat HDsports, das Portal für Laufen, Triathlon und Bergsport, erhoben. Demnach wird unserem Land attestiert: “Österreich verzeichnet im Jahr 2025 einen historischen Höhepunkt im Laufsport: Noch nie zuvor gingen hierzulande so viele Marathonläufer an den Start.” Demnach erreichten die sechs größten Marathon-Veranstaltungen gemeinsam nahezu 16.000 Finisher. So viel wie noch nie.

Großartige Rekorde

Im Detail heißt das: Der Vienna City Marathon erzielte mit 9.300 Finishern (+ 24 %) die höchste Zahl, die jemals bei einem Marathon auf rot-weiß-rotem Boden gemessen wurde. Auch der 3-Länder-Marathon schrieb mit 2.114 Finishern (+ 41 %) Geschichte. Der Linz-Marathon etablierte sich mit 1.371 Finishern (+ 48 %) als drittgrößte Marathon-Veranstaltung vor dem Salzburg-Marathon (1.260) und dem Graz-Marathon (1.145).

Immer mehr Frauen

Vor allem der Frauen-Anteil steigt ständig. Nachdem der Frauenanteil 2016 erstmals die 20-%-Marke überschritten hatte, lag er 2025 bei 25 % – ein neuer Höchststand. Der höchste Anteil weiblicher Läuferinnen wurde (traditionell) beim 3-Länder-Marathon gemessen, wo 30 % der Teilnehmenden Frauen waren. Über die Halbmarathon-Distanz erreichen die sechs größten Läufe sogar einen Frauen-Anteil von 41 %.

Rekord auch im Halbmarathon

Ein weiterer Rekord betrifft die Halbmarathon-Bewerbe: Erstmals seit zehn Jahren überschritten die Top-6-Veranstaltungen wieder die Marke von 30.000 Halbmarathon-Finishern. Mit insgesamt 35.056 wurde sogar ein neuer Allzeit-Rekord aufgestellt. Womit in Summe über die Halbmarathon- und Marathon-Distanz die sechs größten Veranstaltungen auf 50.932 Finisher kamen.