Trampolin-Springen: In Hietzing wagt man großartige Sprünge

Am 28. und 29. Juni wird die Veranstaltungshalle des USZ Hietzing (1130, Altgasse 6) zum Schauplatz der österreichischen Staatsmeisterschaften im Trampolin- und Doppelminitrampolinspringen.

Ende Juni richten sich die Augen der Sportwelt auf den 13. Bezirk. Kein Wunder, finden am 28. und 29. 7. hier die Staatsmeisterschaften im Trampolinspringen statt. Im Mittelpunkt stehen akrobatische Übungen in luftiger Höhe: Saltos – einfach, doppelt oder sogar dreifach – mit und ohne Schrauben werden zu zehnteiligen Kürübungen kombiniert. Im Einzelbewerb zeigt eine Person ihre Übung, im Synchronbewerb springen zwei Athlet:innen gleichzeitig auf nebeneinander stehenden Trampolinen – perfekt aufeinander abgestimmt.

In vier Altersklassen treten Athleten ab 6 Jahren mit spektakulären Sprüngen gegeneinander an – von einfachen Saltos bis zu dreifachen Schrauben, um sich den Titel der Besten im Land zu sichern. Bewertet wird von einer sechsköpfigen Jury, die Haltung und Schwierigkeit beurteilt. Zusätzlich misst eine technische Vorrichtung die Höhe der Sprünge sowie das sogenannte „Wandern“ – also wie stark sich die Athleten während der Übung auf dem Trampolin bewegen.

Neben Einzel- und Synchronbewerben sorgt besonders das Finale der Junior:innen und Elite am Samstag ab 16:00 sowie das Synchronfinale am Sonntag um 12:00 für Spannung. Bewertet wird von einer Fachjury.

Ein sportliches Highlight für die ganze Familie! Bei freiem Eintritt!