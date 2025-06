Kinder, aufgepasst: Fürs Zeugnis gibt es Gratis-Eis!

In vielen Bezirken gibt es am Zeugnistag Gratis-Eis. So auch in Ottakring: Hier geht’s zum “Wiener Eistraum” …

Die Ottakringer Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp, die selbst zwei kleine Mädchen hat, freut sich auf den Tag der Zeugnisverteilung: “Für unsere Kinder ist das immer sehr aufregend. Und sie gehören belohnt.” Keine Frage: Welches Mädchen oder welcher Bub liebt nicht ein Gratis-Eis in der Hitze der Stadt.

Eine Stunde lang

Allerdings sollten die Ottakringer Mädels und Buben schnell sein, denn die Gratis-Eisverteilung gibt es nur von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr beim “Wiener Eistraum” in der Thaliastraße 50 (zwischen Haberlgasse und Liebhartsgasse). Und klar: Man kann sich jede Sorte aussuchen, egal ob Schoko, Vanille, Kirsche, Erdbeer oder Mango. Lasst es euch gut schmecken, liebe Kinder.