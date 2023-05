Trauer im Tiergarten um Koala-Jungtier „Aruma“

Aruma war erst der zweite Koala-Nachwuchs in der Geschichte des Tiergarten. 2022 erblickte der Queensland-Koala-Bub das Licht der Welt in Schönbrunn. Jetzt die traurige Nachricht: Das junge Koala-Männchen verstarb unerwartet aus noch ungeklärter Ursache.

Vor etwa drei Jahren gelang dem Tiergarten Schönbrunn mit einem weiblichen Jungtier ein sensationeller Zuchterfolg. Im September 2022 (Geburt: April 2022) letzten Jahres folgte mit der Vorstellung eines männlichen Jungtieres die Fortsetzung. Er wurde auf den Namen Aruma getauft, was soviel wie Glück bedeutet. „Koalas werden nur relativ selten in Zoos außerhalb Australiens gehalten, zählen jedoch aufgrund von Lebensraumverlust eindeutig zu den gefährdeten Tierarten. Ein weiterer Zuchterfolg wie dieser ist für uns daher eine überaus große Freude“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck damals.

Doch jetzt erschüttert eine traurige Nachricht alle Freunde des kleinen Publikumsliebling. Aruma ist etwas mehr als ein Jahr nach seiner Geburt unerwartet verstorben. „Vergangenen Donnerstag zeigte er plötzlich einen schlechten Gesundheitszustand und trotz Sofortmaßnahmen durch unser Tierärzte-Team konnten wir ihn leider nicht retten.“, so eine Sprecherin des Tiergarten Schönbrunn.

Todesursache noch ungeklärt

Woran Aruma verstorben ist, ist zur Zeit noch nicht geklärt. „Eine Ursache wissen wir noch nicht. Wir müssen dazu den pathologischen Befund abwarten.“, erklärt die Tiergarten-Sprecherin und ergänzt „Aktuell haben wir die Mutter mit ihrem 2020 geborenen Jungtier in der einen Anlage und den Vater in der anderen Anlage.“