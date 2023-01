Trauermesse für Papst Benedikt im Stephansdom

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. verstarb am 31. Dezember 2022. Für den verstorbenen Pontifex findet am Montag, 9. Jänner, um 18:00 Uhr, eine Messe im Wiener Stephansdom statt, wie die Österreichische Bischofskonferenz bekannt gab.

Trauerbeflaggung

Die Messe für Josef Ratzinger, wie der Papst vor seiner Wahl zum Oberhaupt der Katholischen Kirche hieß, halten der Kardinal Schönborn, Erzbischof Lackner und den österreichischen Bischöfen ab.

Am Stephansdom und auch an anderen Domkirchen wurde die Trauerbeflaggung angebracht. An der Westfassade der Wiener Kathedrale hängt eine 18 Meter lange Fahne in den Kirchenfarben Gelb-Weiß und ein sechs Meter langer Trauerflor. Im Dom ist auch ein Kondolenzbuch aufgelegt, in das sich die Gläubigen eintragen können.