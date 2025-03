Triumph: WAT Simmering zum dritten Mal Landesmeister

Das Badminton-Super-Team aus dem Süden Wiens sicherte sich den Landesmeister-Titel bei einem starken Match mit WBH Wien 3, das mit einem 7:1-Sieg für den WAT Simmering endete.

Der WAT Simmering hat einmal mehr bewiesen, dass der Verein den Aufstieg in die Bundesliga zu recht im Vorjahr geschafft hat. Bei einem beeindruckenden Spiel letzte Woche holte sich das starke Badminton-Team erneut den Landesmeister-Titel. Es ist bereits der dritte Triumph für den Wiener Traditionsverein.

Beeindruckend: Bisher kein einziges Match verloren

Dank eins 7:1-Sieges über WBH Wien 3 in der vergangenen Woche, konnte der Titel bereits vor Beendigung der Meisterschaft gesichert werden. Im gesamten Saisonverlauf wurde keine Begegnung verloren, lediglich einmal (gegen VRC Union Badminton 2) musste ein Unentschieden hingenommen werden.

Bemerkenswerte Statistik von Schaller und Legitimas

Markus Schaller holte in seinen zwölf Spielen elf Siege. Auch Marc Ryan Legitimas beeindruckt in der Saison-Statistik mit zehn Siegen in elf Spielen. Nina Polito und Andreas Schneider bestritten in der 1. Landesliga acht Spiele und mussten dabei keine einzige Niederlage hinnehmen. Das letzte Spiel (gegen WBH Wien 2) am 18. März hat keine Auswirkungen mehr auf die Tabelle. Dem WAT Simmering ist der Titel nicht mehr zu nehmen.

Für WAT Simmering 2 kamen in der Saison 2024-25 folgende Spieler und Spielerinnen zum Einsatz: Markus Schaller, Marc Ryan Legitimas, Andreas Schneider, Lukas Fröhlich, Kevin Baum, Vilson Vattanirappel, Jonas Hurtik, Jan Schwarzmann, Nina Polito, Michelle Deschle, Natalia Galova, Amelie Kober, Iveta Galova und Sofie Masetti.

Von Simmering erfolgreicher Weg in die Bundesliga

WAT Simmering ist Österreichs größter Badmintonverein und ab der Spielsaison 2024/25 in der 1. Bundesliga aktiv. Zahlreiche Nationalspieler und amtierende Staatsmeister (u.a. Katharina Hochmeir, Philipp Drexler und Nachwuchstalent Pascal Cheng) sind für den Klub aus dem 11. Wiener Gemeindebezirk aktiv. In der vergangenen Saison gelang dem Wiener Traditionsverein (seit 1962) der Aufstieg in die 1. Bundesliga.