Modern & barrierefrei: 100. Flexity tritt seinen Dienst an

Die modernen und barrierefreien Straßenbahnen werden im Laufe des Jahres bereits auf zehn Linien im Einsatz sein.

Der 100. Flexity hat seinen allerersten Arbeitstag auf Wiens Straßen! Insgesamt 146 Flexitys werden bis Ende 2026 im Straßenbahnnetz der Metropole ihren Job verrichten. Der Flexity war im vergangenen Jahr auf den Linien 6, 11, 18, 71, 60, 49 und 46 im Einsatz. 2025 kommt er auch vermehrt in der Innenstadt zum Einsatz: Er wird noch im Frühjahr auf der Strecke der Linie D unterwegs sein, im Herbst dann auch auf den Linien 43 und 1, insgesamt also auf zehn Linien.

„Wir erneuern unseren Fuhrpark laufend und erhöhen so nicht nur den Fahrkomfort, sondern auch den Anteil unserer barrierefreien Garnituren“, kommentiert Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien für den technischen Bereich.

„Mit den neuen Fahrzeugen wird nicht nur die Straßenbahnflotte modernisiert, sondern auch der Produktionsstandort Wien gestärkt“, so Öffi-Stadtrat Peter Hanke mit Verweis auf den Produktionsstandort in der Donaustadt.

Modern

Der Flexity bietet mit einer Länge von 34 Metern Platz für 211 Fahrgäste. Für mehr Raum für Kinderwägen und Rollstuhlfahrer*innen sorgen großzügige Mehrzweckbereiche. Der umweltfreundliche Aspekt der Bim zeigt sich durch den niedrigen Energieverbrauch sowie durch die LED-Beleuchtung. Bildschirme informieren unter anderem über nächste Haltestellen, Umsteigemöglichkeiten sowie Abfahrtszeiten. Das voll digitale Cockpit ist mit mehreren Touchscreens statt analoger Instrumente ausgerüstet.

