Genussvoller Grillnachmittag für den guten Zweck

Gutes Essen, entspannte Musik und dabei soziale Projekte unterstützen: Am Sonntag, 20. September, lädt die Stadtflucht Bergmühle ab 12 Uhr zu einem besonderen Grillnachmittag ins Grüne.

Gemeinsam genießen

Auf die Besucher warten Grillgerichte – darunter auch vegetarische Optionen –, kalte Getränke und viel Platz zum Zusammensitzen und Plaudern. Für die musikalische Begleitung sorgt DJ Pistol Pete. Aufgelegt werden Vinyl-Schätze aus Soul, Funk, Disco, Jazz und Afrobeat.

Hilfe für Familien

Mit ihrer Teilnahme unterstützen die Gäste die Arbeit der CONCORDIA Sozialprojekte. Die Organisation begleitet Kinder, Jugendliche und Familien in schwierigen Lebenssituationen und ermöglicht ihnen den Zugang zu Bildung, Schutz und gesellschaftlicher Teilhabe. Tätig ist CONCORDIA in Bulgarien, Rumänien, der Republik Moldau, im Kosovo und in Österreich.

Anmeldung erforderlich

Der Unterstützungsbeitrag beträgt 30 Euro pro erwachsener Person sowie 15 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt den CONCORDIA Sozialprojekten zugute. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Gut erreichbar

Die Stadtflucht Bergmühle befindet sich am Rußbach 1 in 2123 Kronberg. Öffentlich ist das barrierefreie Areal mit der S-Bahn-Linie S2 bis Schleinbach und anschließend in rund 15 Minuten zu Fuß erreichbar. Die Anreise mit dem Auto ist über die S1 und die A5 möglich.

Weitere Informationen gibt es unter stadtfluchtbergmuehle.at.