Unsere Tipps für eine gelungene Kaiser Wiesn

Endlich ist es soweit: Mit der Kaiser Wiesn startet das größte Oktoberfest Österreichs. Damit unsere Leserinnen und Leser gut gerüstet für die Gaudi im Prater sind, haben wir für euch die besten Tipps & Tricks für einen gelungenen Besuch auf der Kaiser Wiesn gesammelt. Selbstverständlich mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh.

Wiesn Disziplin

Auf der Münchner Wiesn hat unser Tausendsassa Bobby Sommer vom berühmten Wiesenschurli, einem Österreicher, der in Bayern seit Jahrzehnten eine echte Legende ist, den Begriff Wiesn-Disziplin gelernt. Das bedeutet auch für Wien:

Zwischen den Maß Bier auch immer wieder ein Glas Wasser trinken, aufs Essen nicht vergessen, in Bewegung bleiben, also hin und wieder in der frischen Luft durchatmen, immer freundlich zum Personal sein, auch wenn’s mit der Bestellung mal etwas länger dauert, und natürlich nicht mit dem Auto unterwegs sein. Zur Disziplin gehört auch, bei Fotos keine fremden Personen in den sozialen Medien veröffentlichen – man weiß ja nie, wer mit wem dort ist. Die Wiesn soll ja keine Ehekrisen auslösen.

Reden ist Silber, Singen ist Gold

Man sollte nicht damit rechnen, dass man tiefschürfende Gespräche führen kann. Bierselige Stimmung, Musik und der ein oder andere Juchitzer, lassen kaum philosophische Gespräche zu. Wird ja doch auch die Zunge immer schwerer…stattdessen lieber das nächste Prooooosiiiit anstimmen und es mal tuschen lassen!

Es muss ein Wein sein…

(C) Stefan Joham: Für die Kaiser Wiesn wurde ein eigener Wein produziert.

Keine Angst, auch Weintrinker kommen auf der Kaiser Wiesn zum Genuss. Immerhin befindet sich das größte Oktoberfest des Landes in Wien. Und passend dazu, haben sich das Wiener Weingut Cobenzl und der burgenländische Starwinzer Leo Hillinger zusammengetan und einen eigenen Wiesn Wein kreiert!

Gemeinsam ist es doch am schönsten

Sicher findet man nach ein, zwei Maß schnell neue Freunde, aber gemeinsam auf der Kaiser Wiesn ist es doch am schönsten. Daher am besten mit einer Gruppe hingehen und gemeinsam neue Freunde finden!

Wiesn Linien

Auf die Kaiser Wiesn geht’s am schnellsten und sichersten mit den Wiener Linien. Das Auto kann also getrost daheim warten.Übrigens: Auch Radfahrern sollten den Drahtesel angekettet lassen. Denn für Radler gilt ein Alkohollimit von 0,8 Promille!

Vorsicht ist besser als Nachsicht…

…eine Redewendung die sich auch am Tag danach bewahrheitet. Daher immer ein Aspirin C mitnehmen! Denn falls der Blick ins Bierglas doch zu tief war, kann ein Aspirin den Kater – wenn schon nicht verblasen – zumindest lindern.