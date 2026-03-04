„Tour K – Kalter Krieg im Atombunker“ heißt die neue Errungenschaft von Fotograf und Hobbyhistoriker Lukas Arnold und seinem Verein “Unter Wien”. “Mehr als ein Jahr lang haben wir die beiden Anlagen aufwendig hergerichtet und museal eingerichtet – sie waren zuvor vollständig leer”, schildert Arnold dem Wiener Bezirksblatt.

Aufwand lohnt sich

“Für die neue Tour K wurden beispielsweise Einrichtungen aus anderen Wiener ABC-Anlagen abgebaut, transferiert und in unseren Anlagen originalgetreu wieder aufgebaut”, so Arnold, der auch mit Experten aus Deutschland zusammengearbeitet hat. “Wir haben dabei wertvolle Leihgaben für die Ausstellung erhalten.”

Das erwartet Besucher

Tour K entführt ab 11. April in das geheimnisvolle Wien des Kalten Krieges während der Besatzungszeit (1945–1955) und eröffnet komplett neue Einblicke in die Zeit, als auch in Wien die Angst vor dem Dritten Weltkrieg real war und sogar ABC-Bunker errichtet wurden. Es werden Fragen beantwortet: Wo verliefen Spionagetunnel unter Wien? Was sind ABC-Bunker, gibt es solche Anlagen in Wien und welche Geheimnisse verbergen sie?

Die Basisdaten

Treffpunkt zu Tour K ab 11. April: 3. Bezirk, Markhofgasse 21 (Kreuzung Herma-Bauma-Gasse).

Eine Teilnahme ist erst ab 14 Jahren möglich. Dauer: 90 Minuten, Teilnehmerzahl: 25.

Alle Infos und Buchung: Unter Wien Tour K