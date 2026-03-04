Wien ist eine der grünsten Großstädte der Welt. Eine Leistung, die man noch weiter ausbauen möchte. Und das ist leichter als man denkt. Auch bei begrenztem Raum in der Stadt ist Begrünung möglich und erfüllt wichtige Funktionen. „Gebäudebegrünungen haben viele Vorteile, vor allem im dicht bebauten Stadtgebiet, wo es an sonstigem Grün mangelt. Sie wirken durch Verdunstung und Beschattung kühlend und ersparen so die Klimaanlage. Dazu können sie für Vögel und Insekten Lebensraum bieten und sogar lärmmindernd wirken“, betont Michael Kienesberger, Leiter der Stadt Wien – Umweltschutz.

Das Interesse an Gebäudebegrünung ist groß. „Viele Menschen in Wien wenden sich an uns und möchten am liebsten sofort mit der Begrünung loslegen. Wir vereinbaren dann rasch einen Beratungstermin, um diese Begeisterung für die notwendigen Vorbereitungen zu nutzen. Wer sorgfältig plant, sichert langfristige, gelungene Begrünungsmaßnahmen“, erklärt Björn Schoas, Begrünungsexperte von DIE UMWELTBERATUNG.

Vor Ort das Wichtigste klären

Die Erstberatung zur Gebäudebegrünung ist kostenlos. Die Beratungen sind nicht nur telefonisch und virtuell möglich, sondern sogar auch vor Ort. Immer mehr Interessenten nutzen dieses besondere Angebot der persönlichen Vor-Ort-Beratungen. Vor der Umsetzung einer Gebäudebegrünung sind allerdings mehrere Planungsschritte notwendig und die Klärung von Eigentumsfragen, baulichen Voraussetzungen und Genehmigungen nimmt Zeit in Anspruch. Die Erstberatung hilft dabei, den Überblick zu bekommen und typische Stolpersteine zu vermeiden.

In der Beratung werden unter anderem folgende Punkte geklärt:

bauliche Voraussetzungen des Gebäudes

behördliche Anforderungen und notwendige Genehmigungen

Zustimmung von Miteigentümern bei Wohnungseigentum

passende Begrünungssysteme für Fassade, Dach oder Innenhof

Auswahl geeigneter, standortgerechter Pflanzen

Bewässerung und Pflege

Bezugsquellen und Fachfirmen für die Umsetzung

Nicht jede Begrünung ist aufwendig: Fassaden in Innenhöfe lassen sich oft unkompliziert mit Kletterpflanzen begrünen. Pflanztröge ermöglichen Fassadenbegrünung in der Stadt, wo ein direkter Zugang zum Boden nicht möglich ist. Schon kleine Begrünungsmaßnahmen verbessern das Mikroklima, reduzieren sommerliche Hitze und erhöhen die Aufenthaltsqualität.

Für Terminvereinbarungen steht DIE UMWELTBERATUNG an der Hotline 01 803 32 32 zur Verfügung.

Viele Informationen zur Gebäudebegrünung bietet DIE UMWELTBERATUNG auf www.umweltberatung.at/gebaeudebegruenung