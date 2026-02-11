Der heilige Bischof Valentin soll sich der Überlieferung nach vor rund 1700 Jahren um Liebespaare gekümmert und sie seelsorglich begleitet haben. Diesem Beispiel folgen viele Seelsorger in der Erzdiözese Wien und segnen in besonders gestalteten Gottesdiensten Liebespaare und Einzelpersonen. Mit dem Segen sprechen sie die Nähe und den Schutz Gottes für den gemeinsamen Weg zu und feiern so das Zentrum des christlichen Glaubens: die Liebe.

Im Stephansdom etwa segnen Dompfarrer Toni Faber, Dechant Gregor Jansen sowie weitere Seelsorger der Dompfarre am 14. Februar um 20:15 Uhr Liebende. Jeder und jede ist dazu herzlich eingeladen: Ehepaare, Verliebte und Verlobte, aber auch Singles, die auf der Suche nach einer Partnerschaft sind. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, mit einem persönlichen Gebet als Paar oder einzeln gesegnet zu werden und Kerzen am Altar anzuzünden. Eine Anmeldung zu dieser und anderen Segensfeiern rund um den Valentinstag ist nicht notwendig, die Angebote sind selbstverständlich kostenlos.

Segen für Liebende „to go“ und „Kiss and give“

Auch in anderen katholischen Kirchen feiern Pfarren rund um den Valentinstag besonders gestaltete Gottesdienste bzw. bieten einen persönlichen Segen am Ende der Gottesdienste an. Zusätzlich gibt es auch einen Segen für Liebende „to go“: Paare oder Singles können am 14. Februar zwischen 15 und 17:30 Uhr in die Kirche St. Elisabeth (Sankt-Elisabeth-Platz, 1040 Wien) kommen und erhalten im Rahmen einer kleinen Feier von einem Priester oder einer Person des Seelsorgeteams einen individuellen Segen.

Unter dem Motto „Kiss and give“ lädt die Pfarre St. Johann Nepomuk (Nepomukgasse 1, 1020 Wien) am Freitag, 13. Februar, zwischen 18 und 20 Uhr zu einem Charity-Event ein: Vor der Kirche werden am Vorabend des Valentinstags Sekt und Snacks angeboten, die Spenden kommen Projekten der Pfarrcaritas zugute.

Die Segnungen im Überblick

Freitag, 13. Februar

1040 Wien, Kirche St. Thekla (Wiedner Hauptstraße 82), 18:30 Uhr

1200 Wien, Kirche Allerheiligen (Allerheiligenplatz 5), 18:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

Samstag, 14. Februar

1010 Wien, Stephansdom (Stephansplatz 1), 20:15 Uhr

1020 Wien, Kirche St. Johann Nepomuk (Nepomukgasse 1), 19:00 Uhr

1040 Wien, Kirche St. Elisabeth (Sankt-Elisabeth-Platz), 15:00-17:30 Uhr: Segen to go

1160 Wien, Familienkirche Neuottakring (Familienplatz 14), 18:30 Uhr

Sonntag, 15. Februar

1020 Wien, Kirche Zum hl. Klaus von Flüe (Machstraße 8), 10:30 Uhr

1150 Wien, Kirche Rudolfsheim (Kardinal-Rauscher-Platz), 10:00 Uhr

1210 Wien, Kirche Bruckhaufen (Kugelfanggasse 31-33), 10:00 Uhr

1220 Wien, Herz-Jesu-Basilika Kaisermühlen (Schüttauplatz 24), 10:00 Uhr