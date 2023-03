Verkehrsmuseum Remise Öffi: Geschichte zum Anfassen

Teil 62 unserer Serie „Josef Taucher präsentiert: WIENER WUNDER-WELTEN“ führt in das Verkehrsmuseum Remise.

Lange Öffi-Geschichte

Die Öffis unserer Stadt haben eine lange Geschichte, deren Ursprung bis ins Jahr 1865 zurückreicht. Genau genommen war es der 4. Oktober 1865, als in Wien die erste öffentliche Pferdetramway vom Schottentor bis nach Hernals in Betrieb genommen wurde. 31 Jahre später, am 28. Jänner 1897, folgte die erste elektrische Straßenbahn – ein Highlight für Wien.

(C) Melchart: Josef Taucher will genau wissen, welche Geheimnisse das Verkehrsmuseum birgt.

In der Remise wird die städtische Öffi-Geschichte in Text und Bild sowie mittels multi­medialen Inhalten und interaktiven Spielen erzählt. „Das ist Geschichte zum Anfassen. So macht ein Museumsbesuch richtig Spaß. Hier wird Geschichte spielerisch aufbereitet. Es werden aber auch ernste Themen an- und ausgesprochen. So haben sich die Wiener Linien einem dunklen ­Kapitel ­gestellt und die ­eigene ­Geschichte während der NS-Diktatur aufgearbeitet“, sagt Wiener Wunderwelten-Initiator und Gemeinderat Josef Taucher.

Kurioses Wissen

(C) Melchart: Im 3. Bezirk zeigt Josef Taucher die Wunderwelt des Verkehrsmuseums Remise.

Neben den Fahrzeugen aus ­unterschiedlichen Epochen ­vermitteln Themeninseln Interessantes und Kurioses rund um die Wiener Öffis. Wussten Sie etwa, was ein „Amerikaner“ ist? Gemeint ist damit Wiens legendäre Nachkriegs-Bim, also ein Straßenbahnwagen aus New York, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien eingesetzt wurde. Oder kennen Sie z. B. ­die tragische Geschichte vom „Reichsbrückenbus“? Dieser Bus stürzte 1976 mitsamt der Reichsbrücke in die Donau. All das und vieles mehr erfahren Sie auf der Ent­deckungsreise in der Remise.

