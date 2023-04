Vienna Airport Business Night begeisterte 700 Gäste

Die gestrige „Vienna Airport Business Night“ lockte rund 700 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Medien zum Flughafen Wien. Organisiert vom Wiener Flughafen in Kooperation mit dem Echo-Medienhaus markierte das Event den Startschuss für die Rückkehr des Flughafengeschäfts zur Normalität. Flughafen-Vorstand Günther Ofner zeigte sich optimistisch: „Wir sind schon fast dort, wo wir vor der Pandemie waren.“

Günther Ofner betonte die Modernität und Umweltfreundlichkeit des neuen Office-Park 4 am Airport und verriet, dass bereits am Office-Park 5 gearbeitet werde. Die Business Night bot den Gästen die Möglichkeit, sich zu vernetzen und das Angebot der AirportCity kennenzulernen.

Verleihung der Vienna Airport Business Awards

Nadja Mader führte als Moderatorin durch den Abend, bei dem auch erstmals die Vienna Airport Business Awards verliehen wurden. Diese Auszeichnungen würdigen die Innovationskraft, hohe Dienstleistungsqualität und fachliche Kompetenz der Unternehmen in der AirportCity.

Der „Innovator des Jahres“ ging an Plug and Play. Der „Bester Dienstleister“ Award wurde an den Autovermieter Sixt vergeben, während das Logistikunternehmen Kuehne + Nagel den Titel „CARGO Unternehmen des Jahres“ erhielt.

(C) Burghart: Die Gewinner der Vienna Business Awards gemeinsam mit Wolfgang Scheibenpflug (Leiter Immobilienmanagement des Flughafens).

Prof. Konrad Paul Liessmann als Keynote Speaker

(C) Burghart: Konrad Paul Liessmann erzählte aus seinem neuen Buch „Lauter Lügen“.

Der Philosoph und Publizist Prof. Konrad Paul Liessmann referierte in seiner Keynote über aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen in Zeiten von Meinungsblasen und Fake News. Die österreichische Künstlerin Caroline Kreutzberger und ihre Band sorgten für die musikalische Unterhaltung.

Die erfolgreiche zweite „Vienna Airport Business Night“ zeigte eindrucksvoll, dass der Flughafen Wien nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein attraktiver Standort für Unternehmen und Veranstaltungen ist.