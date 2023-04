Twin City Liner: Meilenstein für die Donauverbindung

Wien und Bratislava sind die beiden am nächsten gelegenen EU-Hauptstädte. Der Twin City Liner verbindet die Donaustädte seit 2006 direkt auf dem Wasserweg miteinander. Am 26. April 2023 wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht: der 2-millionste Gast an Bord.

Die Landwirtin Elisabeth Schweiger wurde als 2-millionste Passagierin mit Sekt, Torte und Musik empfangen. Sie erhielt einen Gutschein für eine Adventsfahrt nach Budapest, inklusive Übernachtungen, Stadtrundfahrt und Dinner.

Vernetzung

Mit 1.230 Fahrten in 2023 steigt die Beliebtheit des Twin City Liners, insbesondere bei Touristen, die zwei EU-Hauptstädte an einem Tag besuchen möchten. Zukünftig soll auch die ungarische Stadt Györ angesteuert werden. „Vernetzung und Zusammenarbeit mit den benachbarten Regionen sind für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Wien wichtig. Dazu tragen auch Infrastrukturprojekte wie der Twin City Liner bei, der neben Bratislava und Budapest in Zukunft auch Györ anfährt“, stellt Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke fest.

Immer beliebter

Nach dem Rekordjahr 2019 mit 165.000 verkauften Tickets näherte sich 2022 diese Zahl wieder mit 143.000 Gästen. Die Saison 2023 verspricht weiteres Wachstum und unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Twin City Liners als internationale Verbindung. „Bereits 45% aller Passagierinnen und Passagiere auf dem Twin City Liner sind Touristinnen und Touristen, die mit einem einzigartigen Schiff die Möglichkeit nutzen, 2 EU-Hauptstädte an einem Tag zu erleben – Tendenz steigend. Das zeigt, dass diese Schiffsverbindung auch international immer beliebter wird“, freut sich Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer.

Mit dem Twin City Liner gelangen Reisende garantiert staufrei in 75 Minuten vom Schwedenplatz in Wien bis in das Stadtzentrum von Bratislava. Dabei genießen sie die wunderbare Aulandschaft entlang der Donau und den Komfort unseres hochmodernen Schnellkatamarans, der mit Abstand die erlebnisreichste Verbindung zwischen Wien und Bratislava darstellt“, so GD Stv. Mag. Reinhard Karl, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. Bis zu drei Mal täglich fährt der Twin City Liner der Central Danube Region Marketing & Development GmbH, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, vom Schwedenplatz in Wien bis in die Altstadt von Bratislava und wieder retour.

Mehr Informationen: www.twincityliner.com