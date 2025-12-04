Der eigens aufgebaute Pop-up-Punschstand sorgte rasch für regen Andrang: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher wärmten sich bei winterlichen Temperaturen mit dem Charity-Punsch, dessen Erlös Frauen in Gewaltsituationen zugutekommt.

Auch das Late Night Shopping im Vintage Store wurde zum vollen Erfolg. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, besondere Einzelstücke zu entdecken und gleichzeitig Gutes zu tun.

Musikalischer Höhepunkt mit Klassik2go

Zum Abschluss des Abends sorgten die Solistinnen von Klassik2go für Gänsehaut-Momente: Mit Mozart-Arien und einer berührenden Interpretation von Leonard Cohens „Halleluja“ verwandelten sie den Innenhof in eine stimmungsvolle Klangkulisse. Ein spontaner Publikumschor rundete die Darbietung ab und brachte alle endgültig in weihnachtliche Stimmung.

Prominente Gäste zeigten Herz

Unter den zahlreich erschienenen, spendenfreudigen Gästen fanden sich mehrere bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Gesellschaft, darunter:

Bezirksvorsteherin Saya Ahmad

Schauspielerin Konstanze Breitebner

Publikumsliebling Adi Hirschal

Kabarettistin Andrea Händler

Moderatorin Eser Akbaba

Weinmacher Thomas Podsednik

Hollerei-Wirt und Galerist Andre Stolzlechner

Auch die GastgeberInnen, Volkshilfe-Geschäftsführerin Tanja Wehsely und Ossi Schellmann, freuten sich über die große Unterstützung.