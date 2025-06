Der Gleis//Garten feiert im Juni das „Pride on Tracks Festival“

Von 4. bis 8. Juni verwandelt sich der Gleis//Garten in einen Ort der Sichtbarkeit und gelebten Solidarität. Bei „Pride on Tracks“ wird gefeiert, getanzt und ein klares Zeichen für die LGBTQ+ Community gesetzt.

Zum Auftakt des „Pride Month“ – ein Monat, in dem die Liebe hochgelebt, der queeren Community eine Stimme gegeben wird und wo individuelle Identitäten gefeiert und für Gleichberechtigung aller gekämpft wird – verwandelt sich der Gleis//Garten in der Eichenstraße 2 in einen der Pride-Hotspots Wiens.

Unter dem Motto „Queer & Bunt“ findet in der ehemaligen Badner Bahn Remise ein mehrtägiges Pride-Festival mit Musik, Talks, Yoga und politischen Aktionen statt. “Der Gleis//Garten ist ein Ort, der Menschen zusammenbringt und für neue Formen des Zusammenkommens in Wien steht: offen, kreativ und kulinarisch. Pride on Tracks ist weit mehr als nur eine Party.”, erklärt Felix Bollen, Geschäftsführer des Gleis//Garten.

Alle weiteren Infos unter www.gleisgarten.com