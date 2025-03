Von der Industrie zum Film: Simmerings neuer Weg

Simmering, ein Bezirk, der jahrzehntelang vor allem für Industrie und Arbeiterkultur stand, befindet sich im Wandel. Neben traditionellen Industriebetrieben und Wohnprojekten etabliert sich Simmering zunehmend als bedeutender Standort für die Filmbranche. Die Eröffnung der HQ7 Filmstudios in der Haidequerstraße markiert einen entscheidenden Schritt in dieser Entwicklung.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart machten sich vor Ort ein Bild von der hochmodernen Infrastruktur, die nationale und internationale Filmproduktionen nach Wien zieht. Gemeinsam mit Anu Shanker, Managing Director der HQ7 Studios GmbH, wurde der Standort erkundet und das Potenzial des Bezirks für die Filmwirtschaft hervorgehoben. „Die HQ7 Studios sind ein großer Gewinn für Simmering. Sie zeigen, dass unser Bezirk nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsstandort ist, sondern auch als innovativer Kultur- und Filmdrehort punktet. Filmproduktionen bringen Wertschöpfung in die Region und steigern langfristig die Attraktivität Wiens als internationale Filmstadt“, betont Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Die HQ7 Studios: Zentrum für moderne Filmproduktionen

Die HQ7 Studios sind erst im vergangenen Jahr eröffnet worden, doch sie schließen bereits eine große Lücke in der österreichischen Filmindustrie. Nach der Schließung der Rosenhügel-Filmstudios mussten viele Produktionen auf provisorische Alternativen ausweichen. Nun bieten die HQ7 Studios mit zwei hochmodernen, schalldichten Hallen auf insgesamt 3.000 Quadratmetern perfekte Bedingungen für hochwertige Filmproduktionen.

Hier wurde unter anderem bereits die beliebte österreichische Krimiserie „Schnell Ermittelt” gedreht. Neben den zwei großen Studios stehen auch fix eingerichtete Filmsets zur Verfügung. Dazu gehören eine realitätsgetreue Spitalskulisse sowie eine originalgetreu nachgebaute Filmpathologie der Jori-Studios. Diese spezialisierten Kulissen erleichtern Filmproduktionen erheblich, da aufwendige und kostenintensive Setbauten entfallen.

Die technische Ausstattung der HQ7 Studios ist auf internationalem Niveau. Die schalldichten Hallen ermöglichen eine effiziente Produktion, und die moderne Licht- und Tontechnik erfüllt die höchsten Anforderungen der Filmindustrie. Dadurch können sowohl heimische als auch internationale Projekte mit optimalen Bedingungen umgesetzt werden.

Positive Auswirkungen auf den Bezirk und die Stadt Wien

Die Ansiedlung der HQ7 Studios hat nicht nur Auswirkungen auf die Filmwirtschaft, sondern auch auf den gesamten Bezirk Simmering und die Stadt Wien. Filmproduktionen bringen Investitionen in verschiedene Wirtschaftsbereiche. Hotellerie, Gastronomie und andere regionale Betriebe profitieren von der steigenden Zahl an Filmteams und internationalen Produktionen, die sich in der Stadt aufhalten.

Ein weiterer positiver Effekt ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Von Technikern und Setbauern bis hin zu Cateringunternehmen und Transportdiensten – zahlreiche Branchen sind indirekt an Filmproduktionen beteiligt. Dies stärkt die regionale Wirtschaft und macht Wien als Filmstandort noch attraktiver.

Zusätzlich erhöht sich durch die HQ7 Studios auch die Sichtbarkeit Wiens auf der internationalen Filmkarte. Immer mehr Produktionsfirmen erwägen Wien als Drehort, was langfristig den Ruf der Stadt als Filmmetropole fördern kann.

Simmering als Zukunftsstandort der Filmindustrie

Mit den HQ7 Studios hat Simmering eine moderne Infrastruktur geschaffen, die das Potenzial hat, die Filmwirtschaft nachhaltig zu verändern. Der Bezirk, der lange Zeit vor allem für Industrie und Wohnbauten bekannt war, entwickelt sich zu einem kulturellen Zentrum mit internationaler Strahlkraft.

Für die Zukunft bedeutet dies eine weitergehende Positionierung Wiens als Filmstadt. Zusätzliche Investitionen könnten folgen, neue Kooperationen mit internationalen Partnern sind denkbar. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart zeigt sich optimistisch: „Die Entwicklung in Simmering ist ein Beispiel dafür, wie wirtschaftliche Standorte und Kulturprojekte erfolgreich kombinieren lassen.“

Die HQ7 Studios sind mehr als nur eine Filmproduktionsstätte. Sie sind ein Symbol für den Wandel des Bezirks, der sich von einem industriellen Standort zu einem kreativen Hotspot entwickelt. Simmering setzt auf Film – und das mit Erfolg.

hq7studios.com