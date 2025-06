Kein alltäglicher Gastro-Tipp: Das Kelsen im Parlament

Mitten im beeindruckend renovierten Parlamentsgebäude am Ring erwartet Feinschmecker ein ganz besonderes kulinarisches Erlebnis: das Kelsen im Parlament.

Benannt nach dem berühmten Verfassungsjuristen Hans Kelsen, verbindet das Restaurant auf elegante Weise österreichische Tradition mit modernem Zeitgeist. Das Ambiente ist stilvoll und hell – hohe Decken, viel Licht und ein Blick auf die Säulenhallen schaffen eine ganz besondere Atmosphäre.

Regional und trotzdem modern

Kulinarisch setzt das Kelsen auf eine kreative Neuinterpretation klassischer österreichischer Küche – mit regionalen Zutaten und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Vom Wiener Schnitzel über vegetarische und vegane Schmankerln bis hin zu raffinierten Desserts wird hier mit viel Liebe zum Detail gekocht.

Große Terrasse mit Ausblick

Ein weiteres Highlight ist die große Terrasse mit Blick auf die Hofburg, die sich in Verbindung mit den großzügigen Räumlichkeiten des Restaurants auch perfekt für private Veranstaltungen eignet. Ob Geburtstags- oder Firmenfeier, im Kelsen im Parlament wird jedes Fest zu einem stilvollen Erlebnis in einer der außergewöhnlichsten Event-Locations in ganz Wien.

Adresse: Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien, 01/226 11 11, kelsen.at.

Öffnungszeiten Restaurant: Mo. bis Sa. 11.30 bis 14.30 Uhr, abends für Reservierungen ab 20 Personen