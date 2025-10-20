Die Fassade des ÖSW-Wohnhauses in der Absberggasse 1–3 in Wien-Favoriten ist seit Kurzem um ein auffälliges Kunstwerk reicher. „Vorsicht, heiß!“ zeigt in eindrucksvoller Weise die Temperaturentwicklung in Wien.

Ein Fassadenbild mit Botschaft findet sich seit Kurzem im 10. Bezirk. Genauer gesagt an dem Gebäude in der Absberggasse 1 – 3. Unter dem Namen und Motto „Vorsicht, heiß!“ zeigt mittels farbcodierter Balken die durchschnittlichen Jahrestemperaturen Wiens seit 1775: Blautöne stehen für kühlere, Rottöne für wärmere Jahre – ein eindrucksvolles, wissenschaftlich fundiertes Warnsignal. Die Fassade macht sichtbar, was Messdaten seit Jahrhunderten belegen: Es wird heißer in unserer Stadt. Inspiration zu dieser Fassadenkunst lieferte ORF-Meteorologe Marcus Wadsak. Der Klimaexperte hielt bei der Eröffnung einen spannenden Fachvortrag über die wissenschaftlichen Hintergründe und die gesellschaftliche Bedeutung des Klimawandels.

Mit der Fassadengestaltung will der ÖSW Konzern ein öffentlich sichtbares Zeichen setzen: Die Klimastreifen sind eine Aufforderung, über die Folgen der Stadterwärmung nachzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Zugleich soll sie aufzeigen, wie wichtig es ist, Städte an ein verändertes Klima anzupassen.