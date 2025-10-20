Der ursprünglich früher geplante Ball wurde auf den neuen Termin im November verschoben. Doch Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude und die Programmpunkte versprechen, dass sich das Warten gelohnt hat.

Für Genießer, Tänzer und Nachtschwärmer

Gleich zu Beginn, um 20.30 Uhr, wird im festlich geschmückten Ostsaal die Eröffnung zelebriert. Die renommierte Tanzschule Weber führt schwungvoll durch den Auftakt, begleitet von einem musikalischen Highlight: Lucas Fendrich, der mit seiner markanten Stimme und seinen gefühlvollen Songs den Abend feierlich einläutet. Im Anschluss sorgen Michaela Rabitsch & Band – eine der vielseitigsten Jazz- und Soulformationen Wiens – für elegante Rhythmen und mitreißende Tanzmusik. Die Musikerin, bekannt für ihre charismatische Bühnenpräsenz, bringt internationalen Flair in den Simmeringer Ballsaal.

Wer lockere Dance-Moves bevorzugt, findet ab 21.30 Uhr in der Grotte sein Tanzparadies. DJ Chris verwandelt den Raum in eine Disco mit Chart-Hits und Klassikern, die niemanden stillstehen lassen. Parallel dazu erwartet die Besucher auf der Terrasse eine entspannte Atmosphäre. Das Terrace-Jazzduo Lee Davis & Dom Robinson spielt in der Pianobar feine Swing- und Jazz-Klänge – ideal, um einen Moment durchzuatmen oder einfach stilvoll zu genießen.

Mitternacht mit Glanzmomenten

Um Mitternacht wird es spektakulär: Domenico Limardo, bekannt für seine energiegeladenen Shows, begeistert mit einer mitreißenden Performance, bevor zur Mitternachtsquadrille geladen wird, ein Fixpunkt jeder Ballnacht, der Tradition und Lebensfreude vereint. Neben Musik und Tanz locken charmante Extras: eine Fotobox für Erinnerungen, ein Schminkcorner für den letzten Feinschliff, ein Nähstüberl für kleine Ballpannen und ein Casino samt Heuriger im Zelt vor dem Mittelrisalit, das ab 21 Uhr geöffnet hat. Und wer sein Glück versuchen möchte, kann bei der großen Tombola als Hauptpreis ein romantisches Wochenende in Venedig gewinnen. Außerdem warten stilvolle Damen- und Herrenspenden sowie ein Frühstückssackerl für den Heimweg.

Balltradition mit Geschichte

Das Schloss Neugebäude ist seit 450 Jahren ein Juwel der Wiener Geschichte und des Wiener Kulturlebens. Einst von Kaiser Maximilian II. erbaut, ist es heute eine Bühne für Kultur, Musik und Begegnung. Der Kulturverein Simmering hält diese Tradition lebendig und verwandelt das Renaissanceschloss jedes Jahr in ein glanzvolles Tanzparkett. Ein Ballabend, der einmal mehr beweist: In Simmering wird mit Herz, Stil und Wiener Schmäh gefeiert. Der Schlossball Simmering am 15. November im Schloss Neugebäude ist ein Abend, der die Geschichte tanzen lässt!

Ball im Schloss Neugebäude – alle Infos auf einen Blick:

15. November 2025

Der Ball steht unter dem Ehrenschutz von Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Informationen: www.schlossneugebaeude.wien